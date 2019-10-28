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РИА Новости
Медиавойны

В Балтии заявили о намерении вытеснить российские СМИ из региона

21:49 28.10.2019
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© Depositphotos / macorЖурналисты за работой
Журналисты за работой
© Depositphotos / macor
Журналисты за работой . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 28 окт — РИА Новости. Северный совет увеличит финансирование русскоязычных СМИ Балтии, борясь с "зависимостью" от медиаконтента из РФ в этих странах и намереваясь вытеснить российские средства массовой информации из балтийских государств.
Северный совет — региональная организация сотрудничества парламентариев стран Северной Европы — Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии. Учреждена в 1952 году.
"Русскоязычные меньшинства стран Балтии все больше зависят от медиаконтента из России. Учитывая социальную интеграцию языковых меньшинств, это тревожная тенденция. Комитет обсудил программу поддержки балтийских СМИ на своем заседании 28 октября и решил выделить чуть более 2 миллионов датских крон (около 300 тысяч долларов США) до конца 2021 года", - говорится в сообщении организации.
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В настоящее время финансируемые комитетом программы ориентированы исключительно на производство контента данных СМИ.
"В интересах Северного региона поддержать инициативы в странах Балтии, которые способствуют участию русскоязычных меньшинств в социальном развитии стран региона Балтийского моря", - заявила генсек совета министров Северных стран Паула Лехтомяки.
Как отмечает организация, финансирование осуществляется на основе заявок и предоставляется "высококачественной журналистской продукции" в Эстонии, Латвии и Литве на русском языке. Цель этого состоит в том, чтобы "поддержать интеграцию русскоязычного населения в местное общество и дать возможность русскоязычным активно участвовать в политических решениях, дискуссиях и дебатах", уточняет совет.
При этом Северные страны отдельно финансируют программы эстонской общественной телекомпании ETV для русскоязычного телеканала ETV+.
Совет министров Северных стран финансирует русскоязычные СМИ в Эстонии, Латвии и Литве с 2015 года.
В то же время власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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