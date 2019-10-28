Украина и Турция обсудили активизацию сотрудничества в военной сфере

КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере обсудили активизацию двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.

Ранее пресс-служба СНБО сообщила, что госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

"Во время встречи (стороны - ред.) обсудили вопросы двустороннего в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества и высказались за активизацию соответствующих контактов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в качестве примера успешного двустороннего партнерства Данилов привел закупку шести турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Также сообщается, что турецкий посол заверил, что его страна "видит мощный потенциал в создании и развитии совместных двусторонних проектов в сфере оборонной промышленности".