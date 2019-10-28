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РИА Новости

Украина и Турция обсудили активизацию сотрудничества в военной сфере

21:48 28.10.2019
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© Фото : ГП ГХВП "СпецТехноЭкспорт"Украинско-турецкий боевой модуль Serdar
Украинско-турецкий боевой модуль Serdar
© Фото : ГП ГХВП "СпецТехноЭкспорт"
Украинско-турецкий боевой модуль Serdar. Архивное фото
КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и посол Турции на Украине Ягмур Ахмет Гюльдере обсудили активизацию двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Ранее пресс-служба СНБО сообщила, что госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
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20 августа, 15:00Сказано в эфире
Эксперты оценили планы Украины и Турции по разработке ударного беспилотникаУкраина и Турция разрабатывают ударный беспилотник нового поколения, сообщили в "Укроборонпроме". В эфире радио Sputnik российские военные эксперты выразили сомнение в реализации этой идеи.
"Во время встречи (стороны - ред.) обсудили вопросы двустороннего в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества и высказались за активизацию соответствующих контактов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в качестве примера успешного двустороннего партнерства Данилов привел закупку шести турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Также сообщается, что турецкий посол заверил, что его страна "видит мощный потенциал в создании и развитии совместных двусторонних проектов в сфере оборонной промышленности".
В январе занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией о закупке ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 для украинской армии. В марте он сообщил об их поставках и успешном испытании на Украине. Также Порошенко отметил, что турецкие ударные беспилотники будут поставлены на вооружение в подразделения сил спецопераций, десантников, моторизованные войска и другие воинские части.
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УкроборонпромСовет национальной безопасности и обороны УкраиныТурцияУкраинаВ мире
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