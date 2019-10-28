Россия готова активно работать с новым руководством Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт – РИА Новости. Россия готова конструктивно и активно работать с новым руководством Аргентины, заявил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. Оппозиционер Альберто Фернандес набрал необходимое для победы в первом туре число голосов, оставив позади действующего президента Маурисио Макри. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.
"Наши отношения при Макри были как минимум хорошими, наши президенты поддерживали регулярный диалог, в 2018 году встречались трижды. Фернандес пока детально не представил свои внешнеполитические приоритеты, но подчеркивал, что его политика будет сбалансированной, разновекторной и многополярной", - отметил Феоктистов.
По его словам, избранный президент Аргентины неоднократно высказывался за еще более близкие отношения с рядом зарубежных партнеров, прежде всего с РФ. "Но мы ждем изложения Фернандесом его программы, назначения ключевых внешнеполитических советников и руководителей. Мы готовы работать активно, конструктивно", - отметил посол.
Ключевым для России и Аргентины, по словам Феоктистова, является экономическое сотрудничество. "Но есть много других областей сотрудничества, где мы с аргентинцами готовы работать, это культурное, гуманитарное сотрудничество, информационная сфера. Так что перед нами будет стоять достаточно амбициозная повестка дня. Мы в таких случаях готовы идти так далеко, как далеко готовы идти наши партнеры", - сказал он.
В числе перспективных направлений для совместной работы посол назвал соглашение по стратегическому сотрудничеству в ядерной сфере, сооружение железнодорожной ветки до нефтегазового месторождения Vaca Muerta, поставку подвижного состава. "В принципе тенденция последних месяцев была такова, что уходящее правительство притормозило принятие решений по крупным проектам, понимая, что будет новое правительство и новые подходы. Я считаю, что в экономической сфере мяч по большей части на стороне Аргентины", - подчеркнул Феоктистов.