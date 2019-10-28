Россия готова активно работать с новым руководством Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт – РИА Новости. Россия готова конструктивно и активно работать с новым руководством Аргентины, заявил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

В Аргентине в воскресенье прошли президентские выборы. Оппозиционер Альберто Фернандес набрал необходимое для победы в первом туре число голосов, оставив позади действующего президента Маурисио Макри. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.

"Наши отношения при Макри были как минимум хорошими, наши президенты поддерживали регулярный диалог, в 2018 году встречались трижды. Фернандес пока детально не представил свои внешнеполитические приоритеты, но подчеркивал, что его политика будет сбалансированной, разновекторной и многополярной", - отметил Феоктистов.

По его словам, избранный президент Аргентины неоднократно высказывался за еще более близкие отношения с рядом зарубежных партнеров, прежде всего с РФ. "Но мы ждем изложения Фернандесом его программы, назначения ключевых внешнеполитических советников и руководителей. Мы готовы работать активно, конструктивно", - отметил посол.

Ключевым для России и Аргентины, по словам Феоктистова, является экономическое сотрудничество. "Но есть много других областей сотрудничества, где мы с аргентинцами готовы работать, это культурное, гуманитарное сотрудничество, информационная сфера. Так что перед нами будет стоять достаточно амбициозная повестка дня. Мы в таких случаях готовы идти так далеко, как далеко готовы идти наши партнеры", - сказал он.