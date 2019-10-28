Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T21:26Z
https://ria.ru/20191028/1560326472.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156003/93/1560039308_0:286:2992:1969_1036x0_80_0_0_b3fd2a8c572b3c088bb61f58c6aa98f9.jpg
РИА Новости

СМИ: на военную базу в Ираке, где находятся военные США, упали две ракеты

21:26 28.10.2019
2672
© REUTERS / Azad LashkariКолонна американских военных автомобилей на территории Ирака
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака
© REUTERS / Azad Lashkari
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака. Архивное фото
ДАМАСК, 28 окт – РИА Новости. Две ракеты упали на иракской военной базе "Таджи" под Багдадом, где дислоцированы американские военные, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности.
"Две ракеты упали на базу "Таджи" к северу от Багдада, где располагаются американские военные", - сообщает канал.
Президент Ирака Бархам Ахмед Салех
Вчера, 03:33РИА Новости
Президент Ирака засомневался в надежности США как союзника
Подробностей пока не приводится.
Ранее военные источники в Багдаде сообщали, что иракские власти рассматривают ряд предложений по улучшению системы ПВО, среди них приобретение современных зенитных ракетных комплексов у других стран, а также возвращение на службу отставных офицеров. Эти меры стали ответом на серию ударов по военным базам ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби", которые, как утверждает руководство иракского ополчения, были осуществлены Израилем в координации с США.
74116223
Обсудить 4
Аль-Хашд аш-ШаабиБагдад (город)ИракСШАВ мире
Рекомендуем
Министр обороны США Марк Эспер
США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии
РИА
Новости
Рабочий на газовой станции на Украине
ЕК предложила краткосрочное решение по вопросу транзита газа через Украину
Автомобиль, сгоревший в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович
Вице-президент ЕК разочарован встречей по газу с Россией и Украиной
Лента
новостей
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
Лаврентьев прокомментировал планы США удерживать нефтяные поля в Сирии
Строительство газопровода Северный поток — 2
Россия и ЕК обсудили вопрос о прокладке "Северного потока — 2" через Данию
Журналисты за работой
В Балтии заявили о намерении вытеснить российские СМИ из региона
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария заявила о высылке российского дипломата
Альберто Фернандес обращается к сторонникам в конце дня выборов в Буэнос-Айресе, Аргентина. 27 октября 2019
Аргентина надеется на участие России в инаугурации Фернандеса
Французский политик Марин Ле Пен
Ле Пен назвала стрельбу у мечети в Байонне неслыханным терактом
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Россия может как запасной вариант продлить транзитный контракт с Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
03:14Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери
03:07Орбиту МКС скорректируют в начале ноября
Лента новостейМолния