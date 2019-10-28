В ходе операции по ликвидации аль-Багдади задержали два человека

"На объекте были взяты живыми двое взрослых мужчин. Они находятся в нашей юрисдикции на защищенном объекте", - сказал он на брифинге в понедельник. Милли сообщил такюже, что при операции были также изъяты некие материалы, но отказался привести подробности.