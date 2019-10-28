В ходе операции по ликвидации аль-Багдади задержали два человека

ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. При операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади задержаны два человека, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
"На объекте были взяты живыми двое взрослых мужчин. Они находятся в нашей юрисдикции на защищенном объекте", - сказал он на брифинге в понедельник. Милли сообщил такюже, что при операции были также изъяты некие материалы, но отказался привести подробности.
Гостелевидение Сирии сообщило в субботу, что колонна американских военных вернулась в сирийскую провинцию Хасеке на северо-востоке страны из Ирака.
Об уничтожении Аль-Багдади стало известно в воскресенье.
* запрещенная в России террористическая организация.