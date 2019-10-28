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РИА Новости
Война в Сирии

В ходе операции по ликвидации аль-Багдади задержали два человека

21:12 28.10.2019 (обновлено: 21:13 28.10.2019)
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© AP Photo / Lauren Victoria BurkeМарк Милли
Марк Милли
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Марк Милли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен – РИА Новости. При операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади задержаны два человека, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
"На объекте были взяты живыми двое взрослых мужчин. Они находятся в нашей юрисдикции на защищенном объекте", - сказал он на брифинге в понедельник. Милли сообщил такюже, что при операции были также изъяты некие материалы, но отказался привести подробности.
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Об уничтожении Аль-Багдади стало известно в воскресенье.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииМарк МиллиСирияСШАВ мире
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