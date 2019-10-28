Бельгийская прокуратура попросит суд разрешить выдачу Пучдемона Испании

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Прокуратура Бельгии попросит суд удовлетворить запрос на экстрадицию экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, передает агентство Прокуратура Бельгии попросит суд удовлетворить запрос на экстрадицию экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, передает агентство Europa Press со ссылкой на адвоката политика.

Слушания по делу Пучдемона начнутся в Брюсселе во вторник.

"Они (прокуратура Бельгии) попросят экстрадицию по двум обвинениям", - заявил адвокат Пол Бекаерт. Испания обвиняет Пучдемона в мятеже и растрате государственных средств.

Он добавил, что защита Пучдемона попросит дополнительное время для подготовки, и судья, вероятнее всего, перенесет слушания на начало декабря.

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговор в отношении 12 каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам.