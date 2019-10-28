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РИА Новости

Бельгийская прокуратура попросит суд разрешить выдачу Пучдемона Испании

21:02 28.10.2019
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© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Прокуратура Бельгии попросит суд удовлетворить запрос на экстрадицию экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, передает агентство Europa Press со ссылкой на адвоката политика.
Слушания по делу Пучдемона начнутся в Брюсселе во вторник.
"Они (прокуратура Бельгии) попросят экстрадицию по двум обвинениям", - заявил адвокат Пол Бекаерт. Испания обвиняет Пучдемона в мятеже и растрате государственных средств.
Он добавил, что защита Пучдемона попросит дополнительное время для подготовки, и судья, вероятнее всего, перенесет слушания на начало декабря.
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговор в отношении 12 каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков были признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое - в неподчинении, они приговорены к штрафам.
Член верховного суда Испании Пабло Льярена в этот же день выдал европейский и международный ордера на арест бывшего главы каталонского женералитета Пучдемона, который скрывается от испанского правосудия в Бельгии.
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