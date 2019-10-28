В Тбилиси прогремел взрыв в жилом доме

ТБИЛИСИ, 28 окт - РИА Новости. Взрыв произошел в жилом доме в Тбилиси, одной из версий взрыва называют утечку газа, пострадал мужчина, сообщило в понедельник МВД Грузии.

"В результате взрыва в одном из жилых корпусов на улице Тевдоре Мгвдлис пострадал один гражданин, он госпитализирован. Взрыв в квартире произошел, предположительно, из-за утечки газа. Жертв в результате инцидента, нет", - сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, на месте работают 30 спасателей-пожарных, экипажи патрульной полиции и бригады скорой помощи. МВД приступило к расследованию произошедшего.

Ранее, 19 октября, из-за утечки газа в Тбилиси произошел взрыв в одном из жилых домов, в результате обрушились стены четырех этажей, а все жители были эвакуированы. Случаи взрывов в жилых домах в Тбилиси происходят относительно часто. Газовые компании проводят мониторинг квартир и проверяют, правильно ли установлены газовые системы, в случае выявления непрофессиональной установки системы, выписывают штрафы.