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РИА Новости

В Ватикане представители трех религий призвали к запрету эвтаназии

20:50 28.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкПлощадь Святого Петра в Риме
Площадь Святого Петра в Риме
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Площадь Святого Петра в Риме. Архивное фото
РИМ, 28 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Представители трех авраамических религий - ислама, иудаизма и христианства - приняли в понедельник в Ватикане совместный документ, в котором назвали "ассистируемый суицид" и эвтаназию "ошибочными морально и по своей сути", а также призвали к их полному запрету.
"Мы приветствуем и поддерживаем обоснованную и профессиональную паллиативную помощь везде и для всех. Даже когда усилия по предотвращению смерти кажутся необоснованно обременительными, мы с моральной и религиозной точки зрения обязаны обеспечить комфорт, эффективное облегчение боли и симптомов, общение, заботу и духовную помощь пациенту и его семье", - говорится в документе.
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Как заявил в ходе его представления журналистам президент Папской академии жизни Винченцо Палья, "меморандум, прежде всего, обязывает нас не оставлять тех, кто нуждается в помощи".
"Это место общего диалога, потому что очевидно, что мы - три разные религии, у нас есть различающееся видение, и эти различия описывают нас. Но есть области и сферы, в которых мы совпадаем", - заявил Палья журналистам в ассоциации иностранной прессы в Риме.
По его словам, работа над документом заняла больше года, и теперь он будет представлен и другим конфессиям. В этом направлении "дружеские контакты" ведутся с буддистами и индуистами.
В тексте представители ислама, иудаизма и христианства заявили о поддержке "законов и политики, которые защищают права и достоинство умирающего пациента, чтобы избежать эвтаназии и содействовать паллиативной помощи".
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Как отметил Палья, сразу после подписания документ и участников встречи представили папе Римскому Франциску.
"Этот текст происходит не из веры… историческим является не его содержимое, а возможность достичь согласия между тремя религиями по проблеме завершения жизни" , - подчеркнул глава Папской академии жизни.
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