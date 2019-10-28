В Ватикане представители трех религий призвали к запрету эвтаназии

РИМ, 28 окт - РИА Новости, Александр Логунов. Представители трех авраамических религий - ислама, иудаизма и христианства - приняли в понедельник в Ватикане совместный документ, в котором назвали "ассистируемый суицид" и эвтаназию "ошибочными морально и по своей сути", а также призвали к их полному запрету.

"Мы приветствуем и поддерживаем обоснованную и профессиональную паллиативную помощь везде и для всех. Даже когда усилия по предотвращению смерти кажутся необоснованно обременительными, мы с моральной и религиозной точки зрения обязаны обеспечить комфорт, эффективное облегчение боли и симптомов, общение, заботу и духовную помощь пациенту и его семье", - говорится в документе.

Как заявил в ходе его представления журналистам президент Папской академии жизни Винченцо Палья, "меморандум, прежде всего, обязывает нас не оставлять тех, кто нуждается в помощи".

"Это место общего диалога, потому что очевидно, что мы - три разные религии, у нас есть различающееся видение, и эти различия описывают нас. Но есть области и сферы, в которых мы совпадаем", - заявил Палья журналистам в ассоциации иностранной прессы в Риме.

По его словам, работа над документом заняла больше года, и теперь он будет представлен и другим конфессиям. В этом направлении "дружеские контакты" ведутся с буддистами и индуистами.

В тексте представители ислама, иудаизма и христианства заявили о поддержке "законов и политики, которые защищают права и достоинство умирающего пациента, чтобы избежать эвтаназии и содействовать паллиативной помощи".

Как отметил Палья, сразу после подписания документ и участников встречи представили папе Римскому Франциску.