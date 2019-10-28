Посол Франции раскритиковала ЕС за отсутствие стратегии отношений с Россией

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посол Франции в РФ Сильви Берманн назвала ненормальной ситуацию, при которой у ЕС нет никакой стратегии отношений с Россией.

"Очень важно продолжать отношения с Россией, очень важно ее вписывать ее в общеевропейский проект... Это ненормально, что у ЕС нет какой-то стратегии отношений с Россией и что у России больше контактов даже с НАТО, чем с Европейским союзом", - сказала Берманн на презентации ежегодного доклада "Россия 2019".

По ее словам, бытует логика, согласно которой надо наказывать Россию, обрезав все контакты.