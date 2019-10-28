Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T20:30Z
https://ria.ru/20191028/1560325398.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150512/36/1505123660_0:218:4176:2567_1036x0_80_0_0_df1ca67526f3a8e38f4a927f40599817.jpg
РИА Новости

Посол Франции раскритиковала ЕС за отсутствие стратегии отношений с Россией

20:30 28.10.2019
802
© РИА Новости / Валерий МельниковПосол Франции в России Сильви Берманн
Посол Франции в России Сильви Берманн
© РИА Новости / Валерий Мельников
Посол Франции в России Сильви Берманн. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посол Франции в РФ Сильви Берманн назвала ненормальной ситуацию, при которой у ЕС нет никакой стратегии отношений с Россией.
"Очень важно продолжать отношения с Россией, очень важно ее вписывать ее в общеевропейский проект... Это ненормально, что у ЕС нет какой-то стратегии отношений с Россией и что у России больше контактов даже с НАТО, чем с Европейским союзом", - сказала Берманн на презентации ежегодного доклада "Россия 2019".
По ее словам, бытует логика, согласно которой надо наказывать Россию, обрезав все контакты.
"Это неправильно, контакты должны быть. Например, посмотрим на Сирию. Франция, Британия и США наносили удары по Сирии, и американцы разговаривали с министрами обороны, генералами Франции и Британии, но никак не контактировали с Россией, это неправильно. Я думаю, что необходимо сохранять прямой диалог, это в наших, европейцев, интересах", - подчеркнула дипломат.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите ЕС в Брюсселе
24 октября, 08:00РИА Новости
Макрона обвиняют в предательстве в пользу России
20293102
Обсудить 1
Сильви БерманнЕвросоюзФранцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович
Вице-президент ЕК разочарован встречей по газу с Россией и Украиной
РИА
Новости
Вадим Рабинович
Депутат Рады заявил о "возвращении фашизма" на Украину
Рабочий на газовой станции на Украине
ЕК предложила краткосрочное решение по вопросу транзита газа через Украину
Канадский фрегат Торонто в морском порту Одессы
Четыре корабля НАТО зайдут в одесский порт
Лента
новостей
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку
Журналисты за работой
В Балтии заявили о намерении вытеснить российские СМИ из региона
Строительство газопровода Северный поток — 2
Россия и ЕК обсудили вопрос о прокладке "Северного потока — 2" через Данию
Министр обороны США Марк Эспер
США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" готов к продолжению трехсторонних переговоров по газу
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака
СМИ: на военную базу в Ираке, где находятся военные США, упали две ракеты
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Россия может как запасной вариант продлить транзитный контракт с Украиной
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
03:14Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери
03:07Орбиту МКС скорректируют в начале ноября
Лента новостейМолния