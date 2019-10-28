Посол Франции раскритиковала ЕС за отсутствие стратегии отношений с Россией

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посол Франции в РФ Сильви Берманн назвала ненормальной ситуацию, при которой у ЕС нет никакой стратегии отношений с Россией.
"Очень важно продолжать отношения с Россией, очень важно ее вписывать ее в общеевропейский проект... Это ненормально, что у ЕС нет какой-то стратегии отношений с Россией и что у России больше контактов даже с НАТО, чем с Европейским союзом", - сказала Берманн на презентации ежегодного доклада "Россия 2019".
По ее словам, бытует логика, согласно которой надо наказывать Россию, обрезав все контакты.
"Это неправильно, контакты должны быть. Например, посмотрим на Сирию. Франция, Британия и США наносили удары по Сирии, и американцы разговаривали с министрами обороны, генералами Франции и Британии, но никак не контактировали с Россией, это неправильно. Я думаю, что необходимо сохранять прямой диалог, это в наших, европейцев, интересах", - подчеркнула дипломат.
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