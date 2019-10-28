В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку

По информации телеканала, студентка одного из московских медицинских вузов вызвала такси, чтобы доехать до дома. Во время поездки водитель Chevrolet начал приставать к ней, но девушка ответила отказом. Тогда он стал угрожать ей ножом. Пассажирка начала кричать и просил отпустить ее. Ей удалось вырваться и убежать.