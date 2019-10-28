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РИА Новости

В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку

20:30 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗнак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В ночь на 27 октября таксист попытался изнасиловать пассажирку. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По информации телеканала, студентка одного из московских медицинских вузов вызвала такси, чтобы доехать до дома. Во время поездки водитель Chevrolet начал приставать к ней, но девушка ответила отказом. Тогда он стал угрожать ей ножом. Пассажирка начала кричать и просил отпустить ее. Ей удалось вырваться и убежать.
Такси. Архивное фото
24 сентября 2018, 13:48РИА Новости
В Москве задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки
Мужчину задержали через несколько часов. Возбуждено уголовное дело о покушении на изнасилование. Водитель уже дал признательные показания.
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