"Нафтогаз" готов к продолжению трехсторонних переговоров по газу

КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" не получал от "Газпрома" предложений по урегулированию спорных вопросов, пока не готов рассматривать "пакетные решения", сообщается в понедельник на странице компании в соцсети Facebook. Трехсторонние консультации Украины, РФ и ЕК по газу прошли в понедельник в Брюсселе.
"Никаких официальных предложений об урегулировании открытых вопросов российская сторона нам до сих пор не передавала. Говорить о любых "пакетных решениях всех проблем", включая вопросы погашения долга "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, до этого невозможно", - говорится в сообщении.
Также "Нафтогаз" сообщил, что готов к продолжению конструктивных переговоров в трехстороннем формате в ноябре, в том числе, на экспертном уровне и на уровне чиновников. Кроме того, "Нафтогаз" заявил, что украинская сторона пригласила представителей "Газпрома" принять участие в общественном обсуждении новой методики тарифообразования, которая основана на европейских правилах.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце нынешнего года. По итогам предыдущей трехсторонней встречи, прошедшей в сентябре, определились два основных варианта работы по транзиту: бронирование "Газпромом" мощностей Украины по правилам газового рынка Европейского союза, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года, или же, если этот процесс затянется, продление действующего контракта.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также "Газпром" подал иск в арбитраж о расторжении контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
25 октября, 18:14Сказано в эфиреКулуарное решение. В "Нафтогазе" заявили об аресте акций "дочки" "Газпрома"Суд Амстердама арестовал все акции дочки "Газпрома", заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. В эфире радио Sputnik юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани назвал это решение незаконным.
Ранее 18 октября глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что компания уведомила Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров с "Нафтогазом" до заключения нового контракта на транзит. Глава "Газпрома" отметил, что решение Стокгольмского суда фактически внесло дисбаланс в оба контракта с Украиной - на транзит и поставку газа в страну. Он также упомянул решения, которые были приняты украинскими судами по так называемому антимонопольному делу против "Газпрома". Глава Минэнерго РФ Александр Новак затем говорил, что Россия считает урегулирование споров "Газпрома" и "Нафтогаза" в суде основой партнерства по газу с 2020 года и ждала ответа Украины на предложение о мировой.