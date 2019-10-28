США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. США "избавились" от тела террориста аль-Багдади, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
"Его останки были уничтожены должным образом", - сказал он.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море. Агенство Рейтер со ссылкой на источники писало, что такой способ погребения отвечает религиозным обычаям ислама. Дальнейшие подробности относительно места захоронения не сообщаются.
Говоря о доказательствах уничтожения главаря "Исламского государства"*, генерал пообещал представить фото и видео операции после их "рассекречивания".
Он добавил, что спецназ задержал в Идлибе двух человек, которые сейчас находятся в юрисдикции США на защищенном объекте. Милли также рассказал, что были изъяты некие материалы, но отказался привести подробности.
2 сентября, 08:00РИА НовостиНочной халифат. Появится ли у главаря ИГ* "преемник"
Генерал отметил, что Вашингтон во время операции координировался с военными других стран.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Москвы нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" террориста.
В Кремле заявили, что если смерть главаря ИГ* подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Вчера, 19:14АкцентыВ Багдади все покойно, или Как Трамп победил террориста №1 Останки аль-Багдади, как до него и предводителя "Аль-Каиды"*, тоже, видимо, сбросят в море. Точнее, невидимо ‒ просто скажут, что сбросили. И его группировке это тоже ничуть не помешает удержаться на плаву. А если и помешает, то совсем не это.