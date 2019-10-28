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РИА Новости
Война в Сирии

США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

20:18 28.10.2019 (обновлено: 22:27 28.10.2019)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedАвтомобиль, сгоревший в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
Автомобиль, сгоревший в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. США "избавились" от тела террориста аль-Багдади, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
"Его останки были уничтожены должным образом", - сказал он.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море. Агенство Рейтер со ссылкой на источники писало, что такой способ погребения отвечает религиозным обычаям ислама. Дальнейшие подробности относительно места захоронения не сообщаются.
Говоря о доказательствах уничтожения главаря "Исламского государства"*, генерал пообещал представить фото и видео операции после их "рассекречивания".
Он добавил, что спецназ задержал в Идлибе двух человек, которые сейчас находятся в юрисдикции США на защищенном объекте. Милли также рассказал, что были изъяты некие материалы, но отказался привести подробности.
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Генерал отметил, что Вашингтон во время операции координировался с военными других стран.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у Москвы нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" террориста.
В Кремле заявили, что если смерть главаря ИГ* подтвердится, то можно будет говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
В Багдади все покойно, или Как Трамп победил террориста №1
Вчера, 19:14Акценты
В Багдади все покойно, или Как Трамп победил террориста №1 Останки аль-Багдади, как до него и предводителя "Аль-Каиды"*, тоже, видимо, сбросят в море. Точнее, невидимо ‒ просто скажут, что сбросили. И его группировке это тоже ничуть не помешает удержаться на плаву. А если и помешает, то совсем не это.
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Война в СирииЛиквидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииАбу Бакр аль-БагдадиСШАВ мире
Популярные комментарии
Все встало на свои места. Чистый воды обман со стороны США.
28 октября, 20:20
llevone2017
58410726
Самым главным доказательством, того что глава ИГ действительно ликвидирован, стало, то, что террористы не отрицают сам факт ликвидации, как это было ранее в каждом случаи и избрали себе уже нового главаря.
28 октября, 22:06
МСМаксим Стрелков
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