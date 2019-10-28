США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

В Багдади все покойно, или Как Трамп победил террориста №1 Останки аль-Багдади, как до него и предводителя "Аль-Каиды"*, тоже, видимо, сбросят в море. Точнее, невидимо ‒ просто скажут, что сбросили. И его группировке это тоже ничуть не помешает удержаться на плаву. А если и помешает, то совсем не это.