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РИА Новости
Война в Сирии

США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии

20:17 28.10.2019 (обновлено: 23:58 28.10.2019)
53917
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны США Марк Эспер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
"США будут поддерживать контроль за нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Когда (лидер запрещенной в России террористической группировки ИГ*. — Прим. ред.) Аль-Багдади был жив, эти месторождения были источником финансовых ресурсов ИГ*, поддерживая его операции", — сказал министр журналистам в Вашингтоне в понедельник.
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Эспер добавил, что "Вооруженные силы США будут давать серьезный ответ любым силам, которые будут им угрожать".
На вопрос, намерены ли американские солдаты не допускать на нефтяные месторождения также Россию и сирийских военных, Эспер ответил: "В целом да". По его словам, цель американских военных в том, чтобы эти месторождения могли использовать союзные им курдские формирования "Сирийских демократических сил".
В свою очередь, спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что районы с нефтяными месторождениями должны контролировать власти Сирии.
"Мы считаем, что это единственный выход", — сказал он.
Гостелевидение Сирии сообщило в субботу, что колонна американских военных вернулась в сирийскую провинцию Хасеке на северо-востоке страны из Ирака.
Об уничтожении Аль-Багдади стало известно в воскресенье.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииМарк ЭсперВойна в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Запредельная борзота.
28 октября, 20:23
Юрий Толстый
21811009
Теперь понятно, почему они упорно талдычат о захвате Крыма: всё,что у них из-под носа уплывает, даже законному хозяину, то захват.
28 октября, 20:34
Von Stirliz
13010006
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