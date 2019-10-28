США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки других сторон их захватить, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"США будут поддерживать контроль за нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Когда (лидер запрещенной в России террористической группировки ИГ*. — Прим. ред.) Аль-Багдади был жив, эти месторождения были источником финансовых ресурсов ИГ*, поддерживая его операции", — сказал министр журналистам в Вашингтоне в понедельник.

Эспер добавил, что "Вооруженные силы США будут давать серьезный ответ любым силам, которые будут им угрожать".

На вопрос, намерены ли американские солдаты не допускать на нефтяные месторождения также Россию и сирийских военных, Эспер ответил: "В целом да". По его словам, цель американских военных в том, чтобы эти месторождения могли использовать союзные им курдские формирования "Сирийских демократических сил".

В свою очередь, спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что районы с нефтяными месторождениями должны контролировать власти Сирии.

"Мы считаем, что это единственный выход", — сказал он.

Гостелевидение Сирии сообщило в субботу, что колонна американских военных вернулась в сирийскую провинцию Хасеке на северо-востоке страны из Ирака.

Об уничтожении Аль-Багдади стало известно в воскресенье.