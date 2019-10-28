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РИА Новости
Культура

Умер российский художник Николай Касаткин

20:14 28.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Kazrok4545 / Российский художник Николай Касаткин
Российский художник Николай Касаткин
CC BY-SA 4.0 / Kazrok4545 /
Российский художник Николай Касаткин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Художник Николай Касаткин, чьи картины хранятся в Пушкинском музее и Третьяковской галерее, ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает пресс-служба галереи Pop/off/art.
Касаткин в новом контексте переосмыслил традиционные формы отечественной живописи, прежде всего реалистическое направление. Он работал в кругу московских авторов, среди которых Эрик Булатов и Олег Васильев. Долгие годы преподавал в Заочном народном университете искусств (ЗНУИ).
"С прискорбием сообщаем вам, что позавчера, 26 октября, скончался один из классиков современного отечественного искусства Николай Иванович Касаткин (род. 2 марта 1932 года)", - говорится в сообщении.
Как уточнили в галерее, найденный Касаткиным принцип "картина в картине" стал наиболее узнаваемым его методом. Свою последнюю картину "Начало" он закончил в декабре 2018 года.
Работы Касаткина хранятся в американском Зиммерли-музее, Третьяковской галерее, ГМИИ имени Пушкина, Московском музее современного искусства и многих других собраниях.
"Важнейшие персональные выставки Николая Касаткина проходили в Музее ПЕРММ, Пермь (2019), Музейном центре "Площадь Мира", Красноярск (2018-2019), Государственной Третьяковской галерее, Москва (2015), Центральном Манеже, Москва (2015), в разные годы в галерее pop/off/art, Москва", - добавили в пресс-службе.
Первая посмертная экспозиция Касаткина откроется 25 декабря в нижегородском музее "Арсенал".
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КультураНиколай КасаткинРоссия
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