На Урале военный спас ребенка из машины и рассказал о бездействии очевидцев

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Командир танкового взвода Осман Мамутов спас одиннадцатилетнего мальчика из горящей машины на трассе Чебаркуль — Мисяш. Об этом сообщил портал Командир танкового взвода Осман Мамутов спас одиннадцатилетнего мальчика из горящей машины на трассе Чебаркуль — Мисяш. Об этом сообщил портал 74.ru

По информации ГУ МВД по Челябинской области, 29-летний житель Чебаркуля на Lada Kalina выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus.

Проезжавший мимо Мамутов увидел горящую машину и остановился.

"Там были уже "Газель" и грузовая машина с мужиками, которые просто стояли, ничего не делали, я спросил, есть ли люди живые, они сказали, что не знают. Сначала я побежал к "Калине", в ней сидел один водитель, и он уже был мертв, пассажиров у него не было. Потом услышал, что из другой машины, которая горит, кричит ребенок. Побежал туда, открыл заднюю дверь, увидел: тянутся руки ребенка. Я его поднял, он был пристегнут, и у него нога запуталась в ремне. Я его вытащил на себе до дороги, передал супруге", — рассказал 23-летний военнослужащий.

После этого он спросил у ребенка, есть ли в машине еще кто-то, и тот подтвердил, что в ней остались его родители. Тогда Мамутов попытался потушить огонь, но спасти находившихся в автомобиле людей ему не удалось.

"Руководство сказало: "молодец". Сейчас вроде даже хотят к награде представить, но я не гонюсь за этим и героем себя не считаю. Если бы всех спас, то, может быть, был бы подвиг", — добавил Мамутов.