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РИА Новости

На Урале военный спас ребенка из машины и рассказал о бездействии очевидцев

20:07 28.10.2019 (обновлено: 00:04 29.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Командир танкового взвода Осман Мамутов спас одиннадцатилетнего мальчика из горящей машины на трассе Чебаркуль — Мисяш. Об этом сообщил портал 74.ru.
По информации ГУ МВД по Челябинской области, 29-летний житель Чебаркуля на Lada Kalina выехал на встречную полосу и врезался в Ford Focus.
МЧС
14 октября, 13:18РИА Новости
Житель Бурятии спас двух детей из горящего дома
Проезжавший мимо Мамутов увидел горящую машину и остановился.
"Там были уже "Газель" и грузовая машина с мужиками, которые просто стояли, ничего не делали, я спросил, есть ли люди живые, они сказали, что не знают. Сначала я побежал к "Калине", в ней сидел один водитель, и он уже был мертв, пассажиров у него не было. Потом услышал, что из другой машины, которая горит, кричит ребенок. Побежал туда, открыл заднюю дверь, увидел: тянутся руки ребенка. Я его поднял, он был пристегнут, и у него нога запуталась в ремне. Я его вытащил на себе до дороги, передал супруге", — рассказал 23-летний военнослужащий.
После этого он спросил у ребенка, есть ли в машине еще кто-то, и тот подтвердил, что в ней остались его родители. Тогда Мамутов попытался потушить огонь, но спасти находившихся в автомобиле людей ему не удалось.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
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"Руководство сказало: "молодец". Сейчас вроде даже хотят к награде представить, но я не гонюсь за этим и героем себя не считаю. Если бы всех спас, то, может быть, был бы подвиг", — добавил Мамутов.
При этом супруга военнослужащего рассказала, что, когда они с мужем подъехали к месту аварии, находившиеся там мужчины стояли и наблюдали за произошедшим, хотя у них была возможность спасти родителей мальчика.
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Челябинская областьЧебаркульПроисшествия
Популярные комментарии
Есть кто спасает, а есть кто наблюдает. Это жизнь
28 октября, 21:35
jjuws-w
400416
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