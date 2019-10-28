В Госдуме уточнили, какое наказание нужно ввести за пропаганду наркотиков

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы рассказали, какое наказание могут установить за пропаганду наркотиков.

Ранее в понедельник Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о введении уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков, в том числе с использованием интернета.

Как рассказал РИА Новости первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР), такая инициатива назрела, так как наркодилеры успешно пользуются техническими новинками.

"Сейчас через интернет распространяется большая часть наркотиков, то есть наркодилер и потребитель практически контактируют. Их очень тяжело привлечь ответственность, так как очень трудно доказать. Я думаю, должен быть отдельный состав с довольно строгими санкциями. Может быть, до пяти-семи лет", — сказал депутат.

Глава комитета по информационным технологиям Леонид Левин (СР) назвал поручение президента своевременным, так как пропаганда употребления наркотиков и информация о способах их получения может расцениваться как уголовное преступление против здоровья общества.

При этом первый зампред думского комитета Вячеслав Лысаков (ЕР) заявил РИА Новости, что уголовная ответственность должна будет предполагать диапазон от штрафа до лишения свободы.

"Вопрос этот надо проработать, поручение озвучено. Если будет внесен соответствующий законопроект, он в приоритетном порядке будет рассмотрен нашим профильным комитетом по государственному строительству и законодательству", — сказал депутат.

Лысаков также напомнил, что в России действует принцип, согласно которому наказание за первое деяние бывает мягче, а за повторное — жестче. Поэтому, считает депутат, возможно, будут предложены денежный штраф за первичное правонарушение, за повторное деяние — лишение свободы.

Глава комитета по безопасности Василий Пискарев (ЕР) заявил, что члены комитета готовы проработать инициативу президента.

"Ответственность за пропаганду употребления наркотиков в интернете должна быть самой строгой, потому что опасность от такой рекламы грозит в первую очередь детям и подросткам. Наркодилеры через социальные сети пытаются преподнести наркотические вещества как нечто безобидное или даже веселое, в буквальном смысле этого слова подсаживая на иглу подрастающее поколение", — заявил Пискарев, слова которого приводятся на сайте комитета.

Депутат также напомнил, что ранее вместе с коллегами разработал закон, запрещающий распространение в СМИ и интернете информации о новых потенциально опасных психоактивных веществах и наркосодержащих растениях.