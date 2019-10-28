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РИА Новости

Россия и ЕК обсудили вопрос о прокладке "Северного потока — 2" через Данию

19:57 28.10.2019
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Вопрос выдачи Данией разрешения на строительство через её территориальные воды трубопровода "Северный поток — 2" обсуждался только в рамках двусторонних переговоров между Россией и Еврокомиссией, заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы обсуждали этот вопрос в двухсторонних переговорах с еврокомиссаром, господином Шефчовичем. Мы еще раз подчеркнули о том, что это коммерческий проект, в нем заинтересована Европа, высказали негативное отношение к возможным санкциям относительно проекта. Поэтому мы этот вопрос только в рамках двусторонних отношений обсуждали", - сказал Новак, отвечая на вопрос, есть ли крайний срок для получения разрешения на "Северный поток — 2" от Дании.
В цехе ЭТЕРНО ПАО Челябинский трубопрокатный завод
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Северный поток-2ЕврокомиссияАлександр НовакДанияЕвропаРоссияЭкономика
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