Россия и ЕК обсудили вопрос о прокладке "Северного потока — 2" через Данию

"Мы обсуждали этот вопрос в двухсторонних переговорах с еврокомиссаром, господином Шефчовичем. Мы еще раз подчеркнули о том, что это коммерческий проект, в нем заинтересована Европа, высказали негативное отношение к возможным санкциям относительно проекта. Поэтому мы этот вопрос только в рамках двусторонних отношений обсуждали", - сказал Новак, отвечая на вопрос, есть ли крайний срок для получения разрешения на "Северный поток — 2" от Дании.