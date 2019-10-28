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РИА Новости

Россия, Украина и ЕК обсудили пакетный договор по спорам и поставкам газа

19:56 28.10.2019 (обновлено: 21:23 28.10.2019)
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© страница Минэнерго России в TwitterМинистр энергетики России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и глава Министерства энергетики и экологии Украины Алексей Оржель проводят трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе. 28 октября 2019
Министр энергетики России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и глава Министерства энергетики и экологии Украины Алексей Оржель проводят трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе. 28 октября 2019
© страница Минэнерго России в Twitter
Министр энергетики России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и глава Министерства энергетики и экологии Украины Алексей Оржель проводят трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе. 28 октября 2019
БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. РФ, Украина и ЕК в понедельник обсудили пакетный договор, включающий судебные споры и объемы прямых поставок, транзит газа с этим напрямую не связан, заявил журналистам глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
"Ещё один важный момент, который сегодня был принят во внимание - это все-таки определённые позиции российской стороны относительно арбитражей и объемов прямой поставки. Это так называемый элемент пакетной позиции", - сказал Оржель.
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"Вместе с тем, я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора совершенно не напрямую связан с вопросом других пакетных договоренностей", - заявил он.
"Вопросы пакетных договорённостей должны быть проработаны в рамках двустороннего взаимодействия компаний-субъектов хозяйствования", - заявил министр.
Он также сообщил, что вопросы урегулирования судебных споров будут обсуждаться сторонами отдельно.
"Насколько я понимаю, это будет отдельный разговор... это не может быть простая отмена от судов, арбитражей. Я думаю, что в ближайшее время мы будем проводить консультации, которые приведут к определённым возможным решениям", - сказал Оржель, подчеркнув, что не исключает ситуации, при которой стороны смогут прийти к согласию.
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