Россия, Украина и ЕК обсудили пакетный договор по спорам и поставкам газа

Министр энергетики России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и глава Министерства энергетики и экологии Украины Алексей Оржель проводят трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе. 28 октября 2019

Министр энергетики России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и глава Министерства энергетики и экологии Украины Алексей Оржель проводят трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе. 28 октября 2019

БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. РФ, Украина и ЕК в понедельник обсудили пакетный договор, включающий судебные споры и объемы прямых поставок, транзит газа с этим напрямую не связан, заявил журналистам глава минэнерго Украины Алексей Оржель.

"Ещё один важный момент, который сегодня был принят во внимание - это все-таки определённые позиции российской стороны относительно арбитражей и объемов прямой поставки. Это так называемый элемент пакетной позиции", - сказал Оржель.

"Вместе с тем, я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора совершенно не напрямую связан с вопросом других пакетных договоренностей", - заявил он.

"Вопросы пакетных договорённостей должны быть проработаны в рамках двустороннего взаимодействия компаний-субъектов хозяйствования", - заявил министр.

Он также сообщил, что вопросы урегулирования судебных споров будут обсуждаться сторонами отдельно.