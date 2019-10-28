Новак выступил за пакетное урегулирование спора "Газпрома" и "Нафтогаза"

БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Украина пока не сформировала официальную позицию по возможности урегулирования судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза" до конца года, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" по итогам газовых консультаций РФ-ЕК-Украина.

"Официальной позиции сейчас наших украинских партнёров пока не сформировано. Мы надеемся, что наша позиция будет учтена. В том числе наши коллеги из Еврокомиссии поддерживают, что необходимо отрегулировать это все пакетно. Поэтому будем работать в этом направлении, продолжим вместе с коллегами искать пути", - ответил Новак на вопрос, готовы ли стороны урегулировать все судебные вопросы до конца этого года.