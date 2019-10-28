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РИА Новости

Новак анонсировал следующий раунд консультаций России, ЕК и Украины по газу

19:45 28.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак
 Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости/Прайм. Трехсторонние газовые консультации России, Украины и Еврокомиссии прошли конструктивно, очередной их раунд будет в конце ноября, заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр энергетики РФ Александр Новак.
"В целом работа будет продолжена, в конце ноября месяца будут очередные консультации. Мы настроены позитивно, на мой взгляд, встреча была довольно конструктивной, поскольку мы увидели, что все стороны настроены конструктивно", - сказал Новак.
Министр энергетики РФ Александр Новак
Вчера, 19:44РИА Новости
Новак рассказал о переговорах России, Украины и ЕС по прямым поставкам газа
"Мы посмотрели, как реализуется имплементация европейского законодательства в украинское законодательство, то есть так называемая дорожная карта. Констатировали, что все идет по плану", - также ответил Новак на вопрос об итогах консультаций.
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ЕврокомиссияАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
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