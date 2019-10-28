Новак анонсировал следующий раунд консультаций России, ЕК и Украины по газу

БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости/Прайм. Трехсторонние газовые консультации России, Украины и Еврокомиссии прошли конструктивно, очередной их раунд будет в конце ноября, заявил в эфире телеканала "Россия 24" министр энергетики РФ Александр Новак.

"В целом работа будет продолжена, в конце ноября месяца будут очередные консультации. Мы настроены позитивно, на мой взгляд, встреча была довольно конструктивной, поскольку мы увидели, что все стороны настроены конструктивно", - сказал Новак.