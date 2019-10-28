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РИА Новости

Россия и Украина договорились интенсивнее работать по тарифам транзита газа

19:37 28.10.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Россия и Украина на трехсторонних консультациях по транзиту газа с участием Еврокомиссии договорились продолжить интенсивно работать между компаниями, в том числе, по методике тарифообразования на транзит и по правилам работы в условиях внедрения на Украине законодательных норм ЕС, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"В ближайшее время мы должны будем интенсифицировать наши контакты и на уровне компаний, на уровне "Газпрома" и украинских компаний, относительно в том числе выработки наиболее приемлемых правил взаимодействия операторов газотранспортной системы России и Украины. Мы будем также в ближайшее время изучать методику, опубликованную 25 октября, методику определения тарифов на прокачку газа через территорию Украины. Мы ждем опубликования не только на украинском языке, но и на английском и, соответственно, в ближайшее время это будет обсуждаться и будем анализировать относительно конкурентоспособности этих тарифов, относительно других маршрутов", - сообщил Новак.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер
18 октября, 12:32РИА Новости
В "Газпроме" озвучили условия для контракта на транзит газа через Украину
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце нынешнего года. По итогам предыдущей трехсторонней встречи, прошедшей в сентябре, определились два основных варианта работы по транзиту: бронирование "Газпромом" мощностей Украины по правилам газового рынка Европейского союза, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года, или же, если этот процесс затянется, продление действующего контракта.
В октябре парламент Украины принял в первом чтении законопроект, который должен позволить до конца года завершить процедуры создания независимого оператора ГТС. Новая организация, которая должна называться "Оператор ГТС Украины", уже подала в Национальную комиссию страны заявку на сертификацию, надеется получить лицензию на транспортировку газа до 1 января 2020 года, сообщал глава компании Сергей Макогон.
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Министерство энергетики РФЕвросоюзАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
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