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РИА Новости

В Турции около 30 человек пострадали в ДТП с автобусом

19:37 28.10.2019
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© РИА Новости / Илона ГоловинаТурецкая скорая помощь
Турецкая скорая помощь
© РИА Новости / Илона Головина
Турецкая скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральной части Турции, большинство из них студенты, пишет газета Cumhuriyet.
По данным издания, автобус, где ехали студенты университета из города Йозгат, следовал из района Акдагмадени в Йозгат. ДТП произошло неподалеку от поселения Озан в районе Сарайкент в центральной части Турции, после того, как водитель потерял управление.
Большинство пострадавших доставлены в больницы районов Акдагмадени, Соргун и Сарайкент.
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