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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Ряд иерархов Русской и Армянской церквей награждены российскими орденами

19:34 28.10.2019 (обновлено: 22:43 28.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОрдена и медали на церемонии награждения деятелей культуры и искусства наградами РФ.
Ордена и медали на церемонии награждения деятелей культуры и искусства наградами РФ.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград архиепископу Армянской апостольской православной церкви и трем иерархам Русской церкви. Указ опубликован во понедельник на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность" орденом Почета награжден представитель Армянской апостольской православной церкви архиепископ Езрас (Нерсисян).
Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий (Фомин) удостоен ордена Александра Невского, а орденами Дружбы наградили архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама (Пономарева) и епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова (Тисленко).
Общегражданский орден Александра Невского был учрежден в 1725 году в Российской империи, позже вручался в СССР как военная награда для командующего состава Красной армии. В России орден дают за особые личные заслуги перед отечеством и достижения в любой общественно-полезной деятельности.
Орден Дружбы присуждают за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, успехи в общественной и благотворительной деятельности.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр НевскийВладимир ПутинМоскваРоссиярелигияОбщество
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