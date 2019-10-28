Ряд иерархов Русской и Армянской церквей награждены российскими орденами

Ордена и медали на церемонии награждения деятелей культуры и искусства наградами РФ.

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград архиепископу Армянской апостольской православной церкви и трем иерархам Русской церкви. Указ опубликован во понедельник на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность" орденом Почета награжден представитель Армянской апостольской православной церкви архиепископ Езрас (Нерсисян).

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий (Фомин) удостоен ордена Александра Невского, а орденами Дружбы наградили архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама (Пономарева) и епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова (Тисленко).

Общегражданский орден Александра Невского был учрежден в 1725 году в Российской империи, позже вручался в СССР как военная награда для командующего состава Красной армии. В России орден дают за особые личные заслуги перед отечеством и достижения в любой общественно-полезной деятельности.