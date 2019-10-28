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РИА Новости

Специалисты проверяют данные об издевательствах москвички над детьми

19:34 28.10.2019
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© Depositphotos / photographee.euРебенок сидит на лестнице
Ребенок сидит на лестнице
© Depositphotos / photographee.eu
Ребенок сидит на лестнице. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Специалисты социальной защиты проведут психологическую диагностику семьи, в которой предположительно обнаружились случаи жестокого отношения приемной матери к детям, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Ранее в сети появилось видео, на котором женщина бьет приемного ребенка бутылкой по голове. В это время другой ребенок стоит у раковины, вероятно, моет посуду. Опубликовала видео старшая приемная дочь. В комментарии она написала, что под опекой женщины находятся трое детей, воспитанием которых она не занимается. А деньги, которые платит ей государство, тратит на себя и игры в соцсети. Следственный комитет уже начал проверку информации об издевательствах.
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"Как только в департамент поступила информация и видео о жестоком обращении с детьми в приемной семье, по месту их проживания незамедлительно вышли представители соцзащиты. На данный момент специалистами департамента проводится всесторонняя проверка приемной семьи", - говорится в сообщении.
Кроме того уточняется, что в течение двух дней запланировано проведение психологической диагностики детей и приемной матери.
"В случае, если факты жесткого обращения с детьми подтвердятся, будет приниматься решение об их изъятии из семьи и направлении в учреждение социальной защиты. Ситуация находится на контроле департамента", - добавили в пресс-службе.
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