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РИА Новости

СК проверит данные об издевательствах опекунши из Москвы над тремя детьми

16:54 28.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московские следователи заинтересовались данными о 61-летней опекунше троих детей, которая издевается над своими подопечными, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что у 61-летней женщины из Москвы находятся под опекой трое несовершеннолетних детей, которые не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
16 октября, 16:54РИА Новости
Кузнецова следит за ситуацией в московской школе, где издевались над детьми
"Инициирован вопрос о передаче материалов проверки о применении физической силы к несовершеннолетним детям из органов полиции (в ГСУ России по Москве)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи организуют проверку для "всестороннего установления обстоятельств произошедшего".
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