СК проверит данные об издевательствах опекунши из Москвы над тремя детьми

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московские следователи заинтересовались данными о 61-летней опекунше троих детей, которая издевается над своими подопечными, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что у 61-летней женщины из Москвы находятся под опекой трое несовершеннолетних детей, которые не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию.

"Инициирован вопрос о передаче материалов проверки о применении физической силы к несовершеннолетним детям из органов полиции (в ГСУ России по Москве)", - говорится в сообщении.