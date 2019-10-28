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РИА Новости

Президент Абхазии утвердил новую структуру правительства

19:21 28.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Архивное фото
СУХУМ, 28 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник твердил новую структуру кабмина, а также подписал указв о назначениях министров.
После инаугурации Хаджимба отправил правительство в отставку. Премьером он вновь назначил Валерия Бганбу. Он представил президенту предложения по структуре и составу кабмина.
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Теперь в правительстве Абхазии 12 министерств, вместо 15, поскольку ряд ведомств были реорганизованы. Так, министерство сельского хозяйства и министерство по курортам и туризму преобразовали в госкомитеты. На базе Минтруда и Минздрава было образовано министерство здравоохранения и социального обеспечения.
Кроме того, ряд министерств переименовали, в частности министерство репатриации теперь называется "министерство демографии и репатриации", а Минобрнауки превратилось в министерство просвещения.
При этом три министра сохранили свои посты в новом правительстве. Так, министром обороны остался Мираб Кишмария, главой МИД – Даур Кове, а министерством внутренних дел по-прежнему будет руководить Гарри Аршба.
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Кроме того, сохранили свои посты первый вице-премьер Даур Аршба, который руководил предвыборным штабом Хаджимбы во время президентских выборов, и руководитель аппарата кабмина Давид Сангулия.
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