Президент Абхазии утвердил новую структуру правительства

СУХУМ, 28 окт - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба в понедельник твердил новую структуру кабмина, а также подписал указв о назначениях министров.

После инаугурации Хаджимба отправил правительство в отставку. Премьером он вновь назначил Валерия Бганбу. Он представил президенту предложения по структуре и составу кабмина.

Теперь в правительстве Абхазии 12 министерств, вместо 15, поскольку ряд ведомств были реорганизованы. Так, министерство сельского хозяйства и министерство по курортам и туризму преобразовали в госкомитеты. На базе Минтруда и Минздрава было образовано министерство здравоохранения и социального обеспечения.

Кроме того, ряд министерств переименовали, в частности министерство репатриации теперь называется "министерство демографии и репатриации", а Минобрнауки превратилось в министерство просвещения.

При этом три министра сохранили свои посты в новом правительстве. Так, министром обороны остался Мираб Кишмария, главой МИД – Даур Кове, а министерством внутренних дел по-прежнему будет руководить Гарри Аршба.