Лолита потребовала признать свой брак фиктивным

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подготовка по иску о разводе от теннисиста Дмитрия Иванова к певице Лолите Милявской пройдет во вторник в мировом судебном участке Москвы №387, Милявская будет просить признать ее брак фиктивным, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

"Подготовка по иску назначена на 10.30 утра. Для нас загадка, почему Иванов подал иск в суд. Он написал, что якобы Лолита уклоняется от похода в ЗАГС, но это не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что об иске стало известно случайно из базы судов. Адвокат представляет интересы Лолиты по другим спорам.