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РИА Новости
Культура

Лолита потребовала признать свой брак фиктивным

19:20 28.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подготовка по иску о разводе от теннисиста Дмитрия Иванова к певице Лолите Милявской пройдет во вторник в мировом судебном участке Москвы №387, Милявская будет просить признать ее брак фиктивным, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.
"Подготовка по иску назначена на 10.30 утра. Для нас загадка, почему Иванов подал иск в суд. Он написал, что якобы Лолита уклоняется от похода в ЗАГС, но это не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что об иске стало известно случайно из базы судов. Адвокат представляет интересы Лолиты по другим спорам.
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Кроме того, адвокат сообщил, что будет заявлять ходатайство о признании брака фиктивным, потому что "вскрылись определенные обстоятельства".
Супруги прожили девять лет вместе. Это пятый брак певицы. Летом она написала на свой странице в Instagram о принятом решении расстаться. Причины не уточняются.
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КультураШоу-бизнесСергей ЖоринЛолита Милявская
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