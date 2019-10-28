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РИА Новости
РИА Наука

Ученые нашли шестую карликовую планету в Солнечной системе

19:18 28.10.2019 (обновлено: 19:34 28.10.2019)
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© ESO/P. Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)Снимок Гигеи
Снимок Гигеи
© ESO/P. Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Астрономы установили, что космическое тело из главного пояса астероидов Гигея соответствует всем параметрам, для того чтобы считаться карликовой планетой. Результаты открытия опубликованы в журнале NatureAstronomy.
C помощью приемника SPHERE на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO) международный коллектив ученых получил новые изображения астероида Гигея, которые дают основания для перевода ее из астероидов в карликовые планеты.
Чтобы считаться карликовой планетой, небесное тело должно удовлетворять четырем требованиям. Трем из них Гигея удовлетворяла и раньше: она вращается по орбите вокруг Солнца; не является ничьим спутником; не может, в отличие от планет, расчистить район своей орбиты от других объектов. А вот относительно четвертого — иметь массу, достаточную для того, чтобы под воздействием собственной гравитации принять приблизительно сферическую форму — были сомнения.
Новое исследование подтвердило сферическую форму Гигеи и позволило оценить ее размеры. Потенциально этот астероид может отобрать у Цереры "звание" самой маленькой карликовой планеты в Солнечной системе. Ее диаметр немного превышает 430 километров, в то время как поперечник Цереры составляет 950 километров. Самая крупная карликовая планета из пяти признанных официально — Плутон имеет диаметр около 2400 километров.
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"Благодаря уникальным возможностям приемника SPHERE на VLT, одного из наиболее мощных в мире устройств для построения изображений, мы смогли непосредственно определить форму Гигеи, которая оказалась примерно сферической, — приводятся в пресс-релизе Европейской южной обсерватории слова ведущего исследователя Пьера Вернацца (Pierre Vernazza) из Астрофизической лаборатории в Марселе (Франция). — Благодаря полученным изображениям Гигея может быть переквалифицирована в карликовую планету, на сегодняшний день самую маленькую в Солнечной системе".
Астрономы впервые наблюдали Гигею с разрешением, достаточным для того, чтобы изучить ее поверхность. К всеобщему удивлению, наблюдения не выявили на поверхности Гигеи крупных ударных кратеров. Поскольку она образовалась в результате одной из крупнейших коллизий в истории Главного пояса астероидов, на ее поверхности ученые ожидали найти по меньшей мере один крупный и глубокий ударный кратер, наподобие того, который обнаружен на Весте.
Ученые обследовали 95 процентов поверхности Гигеи, но нашли только два небольших кратера. Ни один из них не мог образоваться вследствие удара, который привел к появлению семейства астероидов Гигеи.
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При помощи моделирования ученым удалось показать, что и сферическая форма Гигеи, и большое семейство астероидов, скорее всего, являются результатом катастрофического стокновения с крупным телом диаметром между от 75 до 150 километров. Это событие, произошедшее примерно два миллиарда лет назад, полностью разрушило родительское тело. Собравшиеся позже в более крупные скопления обломки образовали сферическую Гигею и тысячи сопровождающих ее мелких астероидов.
"Такое столкновение двух крупных тел в поясе астероидов за последние 3–4 миллиарда лет является уникальным", — говорит Павел Шевечек (Pavel Ševeček), докторант Астрономического института при Карловом университете, также участвовавший в исследовании.
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