В РПЦ назвали раскольничью ПЦУ "политической церковью Украины"

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя деятельность так называемой Православной церкви Украины, расшифровал аббревиатуру ПЦУ как "политическая церковь Украины".

ПЦУ – неканоническая структура, которая была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.

"Начиная с самого момента создания ПЦУ, эта организация своей деятельностью неоднократно давала повод к прочтению своей аббревиатуры следующим образом: "политическая церковь Украины". До сих пор с таким прочтением можно было соглашаться или не соглашаться, но недавно сам создатель этой "церкви" — патриарх Варфоломей — перечеркнул последние сомнения", - заявил Легойда в своем Telegram-канале.

Он привел слова Константинопольского патриарха Варфоломея, который в интервью румынским СМИ заявил, что на протяжении многих лет "религиозные и гражданские лидеры Украины хотели создать независимую Церковь для единой страны, которая больше ассоциируется с демократией на Западе, чем с репрессивным режимом на Востоке".

По его словам, утверждая такие взгляды, "объединитель" раскольников Варфоломей "лишь усиливает разделение на Украине, рассматривая созданную им "церковь"… как бессловесный инструмент в руках политиков, стремящихся по тому или иному пути, будь то путь на Запад или куда бы то ни было еще".