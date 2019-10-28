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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ назвали раскольничью ПЦУ "политической церковью Украины"

19:08 28.10.2019
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© Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
© Mykola Lazarenko
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя деятельность так называемой Православной церкви Украины, расшифровал аббревиатуру ПЦУ как "политическая церковь Украины".
ПЦУ – неканоническая структура, которая была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.
"Начиная с самого момента создания ПЦУ, эта организация своей деятельностью неоднократно давала повод к прочтению своей аббревиатуры следующим образом: "политическая церковь Украины". До сих пор с таким прочтением можно было соглашаться или не соглашаться, но недавно сам создатель этой "церкви" — патриарх Варфоломей — перечеркнул последние сомнения", - заявил Легойда в своем Telegram-канале.
Он привел слова Константинопольского патриарха Варфоломея, который в интервью румынским СМИ заявил, что на протяжении многих лет "религиозные и гражданские лидеры Украины хотели создать независимую Церковь для единой страны, которая больше ассоциируется с демократией на Западе, чем с репрессивным режимом на Востоке".
По его словам, утверждая такие взгляды, "объединитель" раскольников Варфоломей "лишь усиливает разделение на Украине, рассматривая созданную им "церковь"… как бессловесный инструмент в руках политиков, стремящихся по тому или иному пути, будь то путь на Запад или куда бы то ни было еще".
"В то время как каноническая Украинская православная церковь, напротив, объединяя свою паству по обе стороны условной линии раздела, раскалывающей Украину на части, служит украинскому народу, предлагая единство во Христе", - подытожил представитель Русской церкви.
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Религия и мировоззрениеTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМоскваУкраинарелигияВ мире
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