США мотивировали отказ в выдаче Ярошенко тяжестью совершенного преступления

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. США мотивировали отказ в выдаче россиянина Константина Ярошенко в РФ тяжестью совершенного им преступления и позицией правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.

Повторно просить о выдаче на родину он сможет через два года.

"Минюстом России по дипломатическим каналам в Минюст США 22.04.2019 направлялось обращение о передаче Ярошенко К.В. в Россию, по которому американской стороной 07.10.2019 вынесено решение об отказе в данной передаче в связи с тяжестью совершенного осужденным преступления и позицией правоохранительных органов", - говорится в сообщении министерства.

Минюст США также уведомил о положениях национального законодательства, согласно которым повторное (очередное) ходатайство о передаче может быть подано по истечении двухлетнего срока с момента вынесения решения об отказе по аналогичному ходатайству, добавили в Минюсте.

Ранее в понедельник супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в передаче России летчика Константина Ярошенко, осужденного в США.