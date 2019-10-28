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РИА Новости

США мотивировали отказ в выдаче Ярошенко тяжестью совершенного преступления

19:06 28.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. США мотивировали отказ в выдаче россиянина Константина Ярошенко в РФ тяжестью совершенного им преступления и позицией правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.
Повторно просить о выдаче на родину он сможет через два года.
"Минюстом России по дипломатическим каналам в Минюст США 22.04.2019 направлялось обращение о передаче Ярошенко К.В. в Россию, по которому американской стороной 07.10.2019 вынесено решение об отказе в данной передаче в связи с тяжестью совершенного осужденным преступления и позицией правоохранительных органов", - говорится в сообщении министерства.
Минюст США также уведомил о положениях национального законодательства, согласно которым повторное (очередное) ходатайство о передаче может быть подано по истечении двухлетнего срока с момента вынесения решения об отказе по аналогичному ходатайству, добавили в Минюсте.
Акция в защиту Константина Ярошенко
Вчера, 09:29Сказано в эфире
"Не хотят огласки". Юрист о решении США по делу летчика ЯрошенкоСША отказались передать России летчика Константина Ярошенко, пишут СМИ. Решение американской стороны в эфире радио Sputnik прокомментировала адвокат Мария Ярмуш.
Ранее в понедельник супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в передаче России летчика Константина Ярошенко, осужденного в США.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.
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Вчера, 09:33РИА Новости
Жена Ярошенко прокомментировала отказ США передать его России
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