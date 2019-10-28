Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T20:52Z
https://ria.ru/20191028/1560322749.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156032/37/1560323766_0:856:2118:2048_1036x0_80_0_0_b6ac44e29fba06cd1e7a16bafc69a581.jpg
РИА Новости

В Байонне пожилой француз открыл огонь у мечети

19:03 28.10.2019 (обновлено: 20:52 28.10.2019)
4260
© AFP 2019 / Iroz Gaizka Мечеть во французской Байонне
Мечеть во французской Байонне
© AFP 2019 / Iroz Gaizka
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Полиция задержала пожилого мужчину, который открыл стрельбу перед мечетью во французской Байонне (департамент Атлантические Пиренеи) и бросил в здание самодельную бомбу, сообщает портал Actu17.
Ранения получили два человека в возрасте 84 и 87 лет.
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
9 октября, 15:39РИА Новости
Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019 году
Бросив в мечеть самодельное взрывное устройство, нападавший пытался бежать, но его задержали перед собственным домом. Позднее в его автомобиле нашли баллон с газом.
Мотивы агрессии неизвестны. Портал Actu17 назвал злоумышленника бывшим военным.
Газета Parisien пишет, что стрелявшим оказался 84-летний экс-кандидат от крайне правой партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение"). По информации издания, Клод С. в 2015 году участвовал в местных выборах от "Нацфронта" и набрал в первом туре 17,45%.
В свою очередь, телеканал LCI со ссылкой на источники в полиции сообщил, что нападавшему 84 года и он связан с неким "фашистским движением".
По информации France Bleu, в доме задержанного нашли ручные гранаты. Сообщается также, что он страдает онкологическим заболеванием.
Глава "Национального объединения" Марин Ле Пен отмежевалась от нападавшего.
"Теракт против мечети в Байонне —неслыханный акт, полностью противоречащий ценностям, которые несет наше движение. К этим преступлениям следует относиться с максимальной строгостью", — написала она в Twitter.
© AFP 2019 / Iroz Gaizka Мечеть во французской Байонне
Мечеть во французской Байонне
© AFP 2019 / Iroz Gaizka
Мечеть во французской Байонне
424812164
Обсудить 0
ФранцияВ мире
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
На Урале военный спас ребенка из машины и рассказал о бездействии очевидцев
РИА
Новости
Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария заявила о высылке российского дипломата
Медицинское оборудование
В США мужчина с 15 пулевыми ранениями самостоятельно пришел в больницу
Лента
новостей
Фирдус Тямаев и Гузель Уразова во время интернет-трансляции
Татарский певец ответил на обвинения в издевательстве над трупом кота
Российское оливковое масло из оливок Крымского федерального университета
Оливковое масло хотят начать производить в Крыму
Президент РФ Владимир Путин
Путин посмертно наградил подростка с Камчатки, который спас брата
В здании Государственной Думы РФ
В Госдуме уточнили, какое наказание нужно ввести за пропаганду наркотиков
Статуя Фемиды в суде
В Подмосковье арестовали планировавшего массовое убийство студента
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал, как можно было избежать распада СССР
Число Пи
В Екатеринбурге школьник запомнил более 13 тысяч знаков числа пи
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Россия может как запасной вариант продлить транзитный контракт с Украиной
Бывший временно исполняющий обязанности председателя правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов, обвиняемый в растрате бюджетных средств, во время оглашения приговора в Лефортовском суде Москвы
Бывший врио премьера Дагестана получил 6,5 года колонии за коррупцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
03:14Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери
Лента новостейМолния