В Байонне пожилой француз открыл огонь у мечети

Ранения получили два человека в возрасте 84 и 87 лет.

Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019 году

Случаи стрельбы в общественных местах в Европе в 2019 году

Бросив в мечеть самодельное взрывное устройство, нападавший пытался бежать, но его задержали перед собственным домом. Позднее в его автомобиле нашли баллон с газом.