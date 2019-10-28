В Байонне пожилой француз открыл огонь у мечети

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Полиция задержала пожилого мужчину, который открыл стрельбу перед мечетью во французской Байонне (департамент Атлантические Пиренеи) и бросил в здание самодельную бомбу, сообщает портал Actu17.
Ранения получили два человека в возрасте 84 и 87 лет.
Бросив в мечеть самодельное взрывное устройство, нападавший пытался бежать, но его задержали перед собственным домом. Позднее в его автомобиле нашли баллон с газом.
Мотивы агрессии неизвестны. Портал Actu17 назвал злоумышленника бывшим военным.
Газета Parisien пишет, что стрелявшим оказался 84-летний экс-кандидат от крайне правой партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение"). По информации издания, Клод С. в 2015 году участвовал в местных выборах от "Нацфронта" и набрал в первом туре 17,45%.
В свою очередь, телеканал LCI со ссылкой на источники в полиции сообщил, что нападавшему 84 года и он связан с неким "фашистским движением".
По информации France Bleu, в доме задержанного нашли ручные гранаты. Сообщается также, что он страдает онкологическим заболеванием.
Глава "Национального объединения" Марин Ле Пен отмежевалась от нападавшего.
"Теракт против мечети в Байонне —неслыханный акт, полностью противоречащий ценностям, которые несет наше движение. К этим преступлениям следует относиться с максимальной строгостью", — написала она в Twitter.
Мечеть во французской Байонне