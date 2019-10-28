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РИА Новости

Древнее поселение возрастом около 70 тысяч лет обнаружено на севере Ирана

18:57 28.10.2019
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© РИА Новости / Эмма Зиливинская / Перейти в фотобанкАрхеологические раскопки
Археологические раскопки
© РИА Новости / Эмма Зиливинская
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Группа археологов обнаружила древнее поселение возрастом около 70 тысяч лет в провинции Альборз на севере Ирана, передает агентство IRNA со ссылкой на заявление главы группы Эльхам Касидиан.
По ее словам, группа, занимавшаяся раскопками, обнаружила пещеру с останками, подтверждающими существование поселения на этом месте. Касидиан добавила, что находка представляет ценную информацию из эпохи среднего палеолита.
Она рассказала, что в пещере были найдены разные предметы, в основном каменные орудия, и это первое поселение эпохи среднего палеолита, обнаруженное в данном районе.
Касидиан также упомянула, что ранее подобные поселения были обнаружены на западе Ирана, в частности в провинциях Керманшах и Лурестан.
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