Экс-спикер парламента Армении назвал выдвинутые ему обвинения незаконными

ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Бывший председатель Национального собрания (парламента) Армении Ара Баблоян назвал незаконными выдвинутые ему в понедельник Специальной следственной службой обвинения.
Ранее адвокат Баблояна Арам Вардеванян сообщил журналистам, что бывшему руководителю парламента предъявлены обвинения по статьям "узурпация власти" и "служебный подлог". Защита с обвинениями не согласна, считает их необоснованными и проблематичными с правовой точки зрения. В качестве меры пресечения экс-спикеру избрана подписка о невыезде.
"Обвинение незаконно… Все, что я делал, делал в рамках конституции, законодательства и принятой в парламенте практики", - заявил Баблоян журналистам в понедельник.
Он отметил, что больше не занимается политикой, вернулся к своей медицинской работе. "Я буду бороться до конца, чтобы сохранить уважение народа, доказать свою правоту… Никуда из страны я уезжать не собираюсь", - Баблоян.
Баблоян - профессор медицины, известный детский хирург, основатель ереванского медицинского центра "Арарбкир"
В Специальной следственной службе утверждают, что Баблоян в 2018 году, не получив официального прошения об отставке от бывшего председателя Конституционного суда Гагика Арутюняна, заявил об уходе главы КС. По данным следствия, само прошение было датировано 1 марта 2018 года, однако поступило в парламент 5 марта. Как считают в ведомстве, "манипуляции со сроками" были необходимы, чтобы избежать предусмотренного новой конституцией шестилетнего срока пребывания на посту нового председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и обеспечить ему эту должность до истечения 70-летнего возраста, как это было предусмотрено прежней редакцией основного закона.
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