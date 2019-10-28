Экс-спикер парламента Армении назвал выдвинутые ему обвинения незаконными

ЕРЕВАН, 28 окт – РИА Новости. Бывший председатель Национального собрания (парламента) Армении Ара Баблоян назвал незаконными выдвинутые ему в понедельник Специальной следственной службой обвинения.

Ранее адвокат Баблояна Арам Вардеванян сообщил журналистам, что бывшему руководителю парламента предъявлены обвинения по статьям "узурпация власти" и "служебный подлог". Защита с обвинениями не согласна, считает их необоснованными и проблематичными с правовой точки зрения. В качестве меры пресечения экс-спикеру избрана подписка о невыезде.

"Обвинение незаконно… Все, что я делал, делал в рамках конституции, законодательства и принятой в парламенте практики", - заявил Баблоян журналистам в понедельник.

Он отметил, что больше не занимается политикой, вернулся к своей медицинской работе. "Я буду бороться до конца, чтобы сохранить уважение народа, доказать свою правоту… Никуда из страны я уезжать не собираюсь", - Баблоян.

Баблоян - профессор медицины, известный детский хирург, основатель ереванского медицинского центра "Арарбкир"