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РИА Новости
Война в Сирии

Работа Конституционного комитета Сирии будет непростой, заявил эксперт

18:48 28.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирийская армия на передовых позициях в районе города Айн-Исса на севере провинции Ракка
Сирийская армия на передовых позициях в районе города Айн-Исса на севере провинции Ракка
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирийская армия на передовых позициях в районе города Айн-Исса на севере провинции Ракка. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Работа Конституционного комитета Сирии будет непростой, с противоречиями и политической борьбой, но альтернативы, кроме как договориться, у его участников нет, считает ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.
Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен подтвердил, что старт Конституционного комитета Сирии состоится 30 октября.
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"Видимо, прорыва не будет, но обстоятельства такие, что все стороны устали от войны. Других альтернатив, кроме как договариваться, уже нет. Не исключено, что будут противоречия, препятствия. Каждая сторона будет доказывать свое, но альтернативы, кроме как договариваться, не будет. Это сдвинет к форме согласия", - заявил Зинин РИА Новости.
По прогнозам политолога, работа Конституционного комитета будет непростой. "Это будет определенная борьба, естественно, оппозиция будет претендовать на свое место. Сирийскому правительству нужно будет притянуть к себе тех членов, которые смогут пойти на компромисс, это очень важно и нужно будет и найти общий язык и привлечь их на свою сторону", - добавил эксперт.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Первое заседание Конституционного комитета должно пройти в Женеве 30 октября.
Гарантами перемирия в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, выступают РФ, Турция и Иран. Они обсуждают урегулирование в Сирии на площадке Нур-Султана. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры.
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