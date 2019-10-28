В ЦИК прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Любой вопрос, в том числе о разрешении эвтаназии в РФ, может быть вынесен на рассмотрение ЦИК для решения о проведении по нему референдума только при соблюдении норм закона, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население. Она отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом, поскольку на это влияет, в том числе, и религия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по поводу проведения такого референдума.
23 октября, 08:54РСпортПаралимпийская чемпионка ушла из жизни в результате эвтаназии
"Есть процедура, установленная Федеральным конституционным законом: должна быть создана подгруппа в регионе, проведены соответствующие действия, так как есть достаточно строгие требования ФКЗ. Четко сформулированный, а не абстрактный вопрос поступает на экспертизу в ЦИК, которая коллегиально эту экспертизу проводит", - сказала Гришина, комментируя инициативу о референдуме по разрешению эвтаназии.
По ее словам, с точки зрения закона, любой вопрос должен оцениваться в отношении того, может ли он быть вынесен на федеральный референдум, только при соблюдении требований закона.
Гришина напомнила, что были разные случаи в связи с инициативами по проведению федерального референдума. Например, в 2018 году были идеи относительно референдума о пенсионном возрасте, однако тогда инициативным группам не удалось соблюсти все требования закона.
12 сентября 2018, 13:06Радио SputnikЭвтаназия – милосердие или убийство?В Бостоне открылся XVII Международный конгресс, посвященный изучению боли. Одна из тем – проблемы паллиативной медицины, этическая сторона эвтаназии. Аргументы "за" и "против" добровольного ухода из жизни пытаемся найти в эфире радио Sputnik.