В ЦИК прокомментировали идею о референдуме по вопросу эвтаназии

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Любой вопрос, в том числе о разрешении эвтаназии в РФ, может быть вынесен на рассмотрение ЦИК для решения о проведении по нему референдума только при соблюдении норм закона, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должно решать само население. Она отметила, что в разных странах вопрос разрешения эвтаназии решается референдумом, поскольку на это влияет, в том числе, и религия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по поводу проведения такого референдума.

"Есть процедура, установленная Федеральным конституционным законом: должна быть создана подгруппа в регионе, проведены соответствующие действия, так как есть достаточно строгие требования ФКЗ. Четко сформулированный, а не абстрактный вопрос поступает на экспертизу в ЦИК, которая коллегиально эту экспертизу проводит", - сказала Гришина, комментируя инициативу о референдуме по разрешению эвтаназии.

По ее словам, с точки зрения закона, любой вопрос должен оцениваться в отношении того, может ли он быть вынесен на федеральный референдум, только при соблюдении требований закона.