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РИА Новости

Постпред Израиля при ООН поблагодарил США за уничтожение аль-Багдади

18:37 28.10.2019
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© AP Photo / Ghaith AlsayedРазрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
ООН, 28 окт – РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон на заседании Совбеза поблагодарил США за уничтожение главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
"Мы должны призвать государства, в которых находятся террористические организации, активно бороться с террористами. И мы должны помочь им в этих усилиях. В конце концов, мы должны предпринимать военные действия для того, чтобы остановить эти террористические организации", - сказал Данон.
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади
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Он призвал поздравить США "с недавним проведением успешной операции".
"Аль-Багдади, лидер ИГ*, представлял угрозу для безопасности всего мира. Мы благодарим США за то, что они сделали наш мир более безопасным", - подчеркнул Данон.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.
*Запрещенная в России террористическая организация
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
27 октября, 17:30Война в Сирии
Лидер ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади
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Ликвидация Абу Бакра аль-БагдадиВойна в СирииАбу Бакр аль-БагдадиДональд ТрампСирияООНСШАИзраильВ мире
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