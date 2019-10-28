Постпред Израиля при ООН поблагодарил США за уничтожение аль-Багдади

Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019

Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019

© AP Photo / Ghaith Alsayed Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019

ООН, 28 окт – РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Дэнни Данон на заседании Совбеза поблагодарил США за уничтожение главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.

"Мы должны призвать государства, в которых находятся террористические организации, активно бороться с террористами. И мы должны помочь им в этих усилиях. В конце концов, мы должны предпринимать военные действия для того, чтобы остановить эти террористические организации", - сказал Данон.

Он призвал поздравить США "с недавним проведением успешной операции".

"Аль-Багдади, лидер ИГ*, представлял угрозу для безопасности всего мира. Мы благодарим США за то, что они сделали наш мир более безопасным", - подчеркнул Данон.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.