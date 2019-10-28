Мониторинговая группа ООН не может подтвердить ликвидацию аль-Багдади

"Все, что у нас есть – это публичное заявление американцев, но оно выглядит очень уверенным. Кажется, они очень уверены в себе. Они объявили, что проверили эту информацию … Поэтому я считаю, что к этому следует отнестись очень серьезно", - отметил собеседник агентства.