Мониторинговая группа ООН не может подтвердить ликвидацию аль-Багдади

ЖЕНЕВА, 28 окт - РИА Новости. Мониторинговая группа ООН по "Исламскому государству"* (ИГ*), "Аль-Каиде"* и радикальному движению "Талибан" не может подтвердить информацию о ликвидации лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади, но серьезно относится к заявлению американских властей и намерена взаимодействовать с США по этому вопросу, заявил РИА Новости координатор группы Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии. Позже официальный представитель МО России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что у РФ нет достоверной информации о проведении американскими военнослужащими операции по очередному "уничтожению" аль-Багдади.
"Нет, у меня пока нет подтверждений этому", - заявил Фиттон-Браун.
"Все, что у нас есть – это публичное заявление американцев, но оно выглядит очень уверенным. Кажется, они очень уверены в себе. Они объявили, что проверили эту информацию … Поэтому я считаю, что к этому следует отнестись очень серьезно", - отметил собеседник агентства.
Фиттон-Браун также добавил, что будет "задавать вопросы американским властям и другим", чтобы получить подтверждение как можно скорее.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Вчера, 18:17Сказано в эфиреАмериканист объяснил, почему "не особенно верится" в гибель аль-БагдадиЗаявление Вашингтона о ликвидации главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади прокомментировали в Кремле. Американист Дмитрий Дробницкий в эфире радио Sputnik высказал свое отношение к сообщению о гибели лидера террористов.