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РИА Новости

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали семь сталкеров

18:30 28.10.2019
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкПредупреждающий знак о радиоактивности
Предупреждающий знак о радиоактивности
© РИА Новости / Иван Руднев
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Предупреждающий знак о радиоактивности. Архивное фото
КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали семь сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, двое из них - граждане РФ, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС совместно с пограничниками вблизи отселенного города Припять были обнаружены семь сталкеров: 19-летний житель Житомирской области, 22-летний житель Киевской области, 27-летний житель Киева, жители Запорожья 25 и 26 лет и двое россиян 24 и 33 лет, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф. Также полицейские направили материалы в миграционную службы для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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