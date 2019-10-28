В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали семь сталкеров

КИЕВ, 28 окт - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали семь сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, двое из них - граждане РФ, сообщила в понедельник пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС совместно с пограничниками вблизи отселенного города Припять были обнаружены семь сталкеров: 19-летний житель Житомирской области, 22-летний житель Киевской области, 27-летний житель Киева, жители Запорожья 25 и 26 лет и двое россиян 24 и 33 лет, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф. Также полицейские направили материалы в миграционную службы для сокращения срока пребывания иностранцев на территории Украины.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.