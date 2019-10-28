США продолжат расширять санкционное давление на Иран, заявили в минфине

МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. США продолжат расширять санкционное давление на Иран в связи с его ядерной программой, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин.

"Мы осуществляем кампанию максимального давления в том, что касается санкций. Они уже сработали, и они работают… Мы продолжим их наращивать, все больше, все больше, все больше", - приводит агентство Рейтер слова Мнучина, который общался с журналистами в ходе визита в Израиль.

Глава минфина отметил, что израильская сторона поделилась с ним "конкретными идеями", относительно усиления давления на Иран, которые США намерены использовать.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "Иран является величайшей угрозой миру, стабильности, безопасности (Израиля - ред.) и безопасности других".

"Иран сейчас стремится разработать высокоточные управляемые боеприпасы, ракеты, которые способны поразить любую цель на Ближнем Востоке в окружности 5-10 метров. Они это разрабатывают в Иране. Они намерены их разместить в Ираке и Сирии и превратить ливанский арсенал из 130 тысяч статистических ракет в высокоточные боеприпасы. Они стремятся развивать это тоже и уже начали их размещать в Йемене, с целью достать Израиль и оттуда", - приводит канцелярия слова премьера.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.