Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T18:23Z
https://ria.ru/20191028/1560319850.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150865/99/1508659987_0:0:5472:3078_1036x0_80_0_0_39a93f357437b8b0e8bcad4af199eb92.jpg
РИА Новости

США продолжат расширять санкционное давление на Иран, заявили в минфине

18:23 28.10.2019
182
© AP Photo / John LocherГлава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
© AP Photo / John Locher
МОСКВА/ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт - РИА Новости. США продолжат расширять санкционное давление на Иран в связи с его ядерной программой, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин.
"Мы осуществляем кампанию максимального давления в том, что касается санкций. Они уже сработали, и они работают… Мы продолжим их наращивать, все больше, все больше, все больше", - приводит агентство Рейтер слова Мнучина, который общался с журналистами в ходе визита в Израиль.
Глава минфина отметил, что израильская сторона поделилась с ним "конкретными идеями", относительно усиления давления на Иран, которые США намерены использовать.
В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "Иран является величайшей угрозой миру, стабильности, безопасности (Израиля - ред.) и безопасности других".
"Иран сейчас стремится разработать высокоточные управляемые боеприпасы, ракеты, которые способны поразить любую цель на Ближнем Востоке в окружности 5-10 метров. Они это разрабатывают в Иране. Они намерены их разместить в Ираке и Сирии и превратить ливанский арсенал из 130 тысяч статистических ракет в высокоточные боеприпасы. Они стремятся развивать это тоже и уже начали их размещать в Йемене, с целью достать Израиль и оттуда", - приводит канцелярия слова премьера.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
23 октября, 11:54Война в Сирии
Иран готов помогать диалогу между Турцией и Сирией
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Игорь Сечин
24 октября, 12:52РИА Новости
США стали главным бенефициаром санкций против Ирана, заявил Сечин
100005
Обсудить 0
Стивен МнучинБиньямин НетаньяхуИранСШАВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Источник: ВТО рассмотрит запрос Китая о введении пошлин на импорт из США
РИА
Новости
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Премьер Украины посетил КПП в Донбассе
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
Мониторинговая группа ООН не может подтвердить ликвидацию аль-Багдади
Штаб-квартира ООН в Женеве
Делегации из состава конституционного комитета Сирии прибыли в Женеву
Лента
новостей
Президент ПАО Лукойл Вагит Алекперов
Алекперов опроверг слухи о возможной продаже акций "Лукойла"
Разрушенные в результате операции вооруженных сил США, направленной против Абу Бакра аль-Багдади, дома недалеко от деревни Бариша в провинции Идлиб. 27 октября 2019
Постпред Израиля при ООН поблагодарил США за уничтожение аль-Багдади
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг прокомментировал учения НАТО у границ Белоруссии
Постоянный представитель Турции при женевском отделении ООН Садик Арслан
Анкара считает важным взаимодействие России, Турции и Ирана по Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров примет участие в министерской встрече в астанинском формате по Сирии
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф прокомментировал новый механизм США по торговле с Ираном
Археологические раскопки
Древнее поселение возрастом около 70 тысяч лет обнаружено на севере Ирана
Сирийская армия на передовых позициях в районе города Айн-Исса на севере провинции Ракка
Работа Конституционного комитета Сирии будет непростой, заявил эксперт
Полиция Израиля
В Иерусалиме мужчина напал с ножом на полицейского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
03:14Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери
Лента новостейМолния