СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Башкирии после пропажи мужчины с двумя маленькими детьми, о которой в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее полиция и СУСК РФ по Башкирии сообщили, что 34-летняя жительница Уфы обратилась с заявлением в правоохранительные органы о пропаже 37-летнего мужа Артема Мазова и двух сыновей восьми и пяти лет, которые вместе ушли гулять 26 октября и не вернулись.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство двух и более лиц, малолетних", - говорится в сообщении.