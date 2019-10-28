Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-28T18:20Z
https://ria.ru/20191028/1560319583.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

СК возбудил дело после пропажи мужчины с двумя детьми в Уфе

18:20 28.10.2019
2111
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Башкирии после пропажи мужчины с двумя маленькими детьми, о которой в Уфе заявила в полицию мать детей, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее полиция и СУСК РФ по Башкирии сообщили, что 34-летняя жительница Уфы обратилась с заявлением в правоохранительные органы о пропаже 37-летнего мужа Артема Мазова и двух сыновей восьми и пяти лет, которые вместе ушли гулять 26 октября и не вернулись.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Убийство двух и более лиц, малолетних", - говорится в сообщении.
Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения детей и их отца, выясняются обстоятельства исчезновения. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции.
Сотрудник полиции
Вчера, 16:48РИА Новости
Источник назвал возможный мотив мужчины, пропавшего с детьми в Уфе
112322
Обсудить 0
Следственный комитет РФУфаПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции
Источник назвал возможный мотив мужчины, пропавшего с детьми в Уфе
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пропавшего в новосибирском Бердске школьника нашли мертвым
Молоток судьи
В Свердловской области пять жителей получили сроки за заказное убийство
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Лента
новостей
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Семья Тюриных пропала 30 лет назад
"Темная история": почему СК снова ищет семью, пропавшую 30 лет назад
Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники
В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы
Украинский военный в Донецкой области
В МИД прокомментировали угрозу главы "Азова" ввести тысячи бойцов в Донбасс
Президент РФ Владимир Путин
Путин посмертно наградил подростка с Камчатки, который спас брата
Скорая помощь на улице Стамбула
В гибели девочки в бассейне турецкого отеля обвинили ее мать, заявил отец
Министр обороны США Марк Эспер
США намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:02Президент Гвинеи-Бисау объявил о роспуске правительства
04:47Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
04:44Все территории Хабаровского края освободились от паводка
04:37На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
04:24На Украине предсказали поражение в "газовой войне" с Россией
04:08СМИ: власти Индии позволят 27 европарламентариям посетить Кашмир
04:02Банки не спешат снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за ЦБ
04:00Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
03:55Эксперт: треть мировых запасов нефти находится под санкциями США
03:50Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера
03:46Автоэксперты: у водителей в городах нет большой нужды в шипованной резине
03:46ФТС хочет получить право останавливать автомобили весом от 2,5 тонны
03:45Российский стартап разработал удобрение для увеличения урожая на 15-25%
03:40Эксперты рассказали, в какие страны поедут отдыхать россияне в ноябре
03:37СМИ: в Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов
03:35Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram
03:35Эксперты поддержали отказ от введения в России "углеродного налога"
03:25Британские врачи рассказали, как снизить риск инсульта
03:16Решение о строительстве моста через Лену могут принять до конца года
03:14Отец Бутиной рассказал о планах своей дочери
Лента новостейМолния