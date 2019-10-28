В Иерусалиме мужчина напал с ножом на полицейского

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт – РИА Новости. Палестинец атаковал прохожих с ножом в районе Цветочных ворот Старого города Иерусалима, он задержан, сообщает пресс-служба полиции Израиля.

"Попытка ножевой атаки имела место в Иерусалиме. Подозреваемый был схвачен спустя несколько минут. Прилегающая территория закрыта для следственных действий, предприняты повышенные меры безопасности. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.