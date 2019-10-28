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РИА Новости

В Иерусалиме мужчина напал с ножом на полицейского

18:12 28.10.2019
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© Фото : пресс-служба полиции ИзраиляПолиция Израиля
Полиция Израиля
© Фото : пресс-служба полиции Израиля
Полиция Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 окт – РИА Новости. Палестинец атаковал прохожих с ножом в районе Цветочных ворот Старого города Иерусалима, он задержан, сообщает пресс-служба полиции Израиля.
"Попытка ножевой атаки имела место в Иерусалиме. Подозреваемый был схвачен спустя несколько минут. Прилегающая территория закрыта для следственных действий, предприняты повышенные меры безопасности. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Официальный представитель полиции Мики Розенфельд уточнил РИА Новости, что нападению подвергся сотрудник пограничной полиции.
Полиция Израиля
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В Иерусалиме двое подростков напали с ножом на полицейского
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