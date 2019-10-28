Названа самая закредитованная профессия в России

Эксперты НБКИ вычислили показатель долговой нагрузки (ПДН) для представителей различных профессий. Этот показатель демонстрирует, какую часть от ежемесячного дохода люди тратят на платежи по кредитам. Наибольший ПДН у работников охраны — 34 процента. Второе место по этому показателю занимают медики — 33,2 процента. Третью строчку в рейтинге заняли работники социальной сферы — 32,8 процента.