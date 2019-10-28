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РИА Новости

Названа самая закредитованная профессия в России

18:11 28.10.2019 (обновлено: 18:31 28.10.2019)
12036
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В число людей, тратящих наибольшую часть дохода на выплаты кредитов, вошли охранники, медицинские и социальные работники. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Эксперты НБКИ вычислили показатель долговой нагрузки (ПДН) для представителей различных профессий. Этот показатель демонстрирует, какую часть от ежемесячного дохода люди тратят на платежи по кредитам. Наибольший ПДН у работников охраны — 34 процента. Второе место по этому показателю занимают медики — 33,2 процента. Третью строчку в рейтинге заняли работники социальной сферы — 32,8 процента.
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Также высокий показатель долговой нагрузки наблюдается у самозанятых, работников транспортной сферы, юристов и преподавателей.
Наименьшее ПДН у работников в сфере информационных технологий —13,6 процента, телекоммуникаций (15,7 процента), маркетинга и рекламы (20 процентов).
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Национальное бюро кредитных историйРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Самое шокирующее, что медикам людям обучавшимся в высших учебных заведениях и от которых зависят жизни людей так же не хватает на жизнь как и охранникам, людям которые не пожелали ничему научиться в жизни.
28 октября, 18:45
ВПВалентин Пронькин
16007110
наверное,кроме этого статуса.смело можно присвоить ещё один..самой массовой профессии поневоле,ибо рабочих профессий в России ,равно как и самих предприятий,почти не осталось!
28 октября, 18:29
алексей
1710103
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