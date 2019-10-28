Названа самая закредитованная профессия в России

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В число людей, тратящих наибольшую часть дохода на выплаты кредитов, вошли охранники, медицинские и социальные работники. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Эксперты НБКИ вычислили показатель долговой нагрузки (ПДН) для представителей различных профессий. Этот показатель демонстрирует, какую часть от ежемесячного дохода люди тратят на платежи по кредитам. Наибольший ПДН у работников охраны — 34 процента. Второе место по этому показателю занимают медики — 33,2 процента. Третью строчку в рейтинге заняли работники социальной сферы — 32,8 процента.
Также высокий показатель долговой нагрузки наблюдается у самозанятых, работников транспортной сферы, юристов и преподавателей.
Наименьшее ПДН у работников в сфере информационных технологий —13,6 процента, телекоммуникаций (15,7 процента), маркетинга и рекламы (20 процентов).