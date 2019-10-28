МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать эффективную проектную документацию для школ, которая предусматривает, в частности, многофункциональную трансформацию площадей зданий и внедрение современных форм организации образовательного процесса, сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение дано по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, встречи с лидерами техпроектов и компаний НТИ и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ".

"Правительству Российской Федерации при участии Агентства стратегических инициатив и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации... представить предложения по разработке эффективной проектной документации повторного использования по строительству (реконструкции) общеобразовательных организаций, предусматривающей повышение коэффициента эффективности полезного использования и многофункциональной трансформации площадей зданий, внедрение современных форм организации образовательного процесса, предусмотрев возможность ее использования для разных климатических зон", - говорится в документе.

Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 ноября 2019 года.