Посольство в Болгарии не комментирует высылку российского дипломата

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Болгарии не комментирует информацию о высылке российского дипломата, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

"Посольство воздерживается от комментариев", - сказал он.

Ранее местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД сообщило, что власти Болгарии высылают из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности.

Внешнеполитическое ведомство Болгарии потребовало у российской стороны высылки дипломата после заявления генеральной прокуратуры страны о том, что она прекращает расследование в отношении российского гражданина, подозреваемого в работе на российские спецслужбы, из-за его дипломатического статуса.