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РИА Новости

Посольство в Болгарии не комментирует высылку российского дипломата

18:06 28.10.2019
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© Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
© Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Болгарии не комментирует информацию о высылке российского дипломата, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
"Посольство воздерживается от комментариев", - сказал он.
Ранее местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД сообщило, что власти Болгарии высылают из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности.
Внешнеполитическое ведомство Болгарии потребовало у российской стороны высылки дипломата после заявления генеральной прокуратуры страны о том, что она прекращает расследование в отношении российского гражданина, подозреваемого в работе на российские спецслужбы, из-за его дипломатического статуса.
Сообщается, что гражданин РФ уже покинул Болгарию.
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