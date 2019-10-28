В Крыму предъявили обвинение подозреваемому в подготовке теракта

Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщал, что в Крыму задержан россиянин, член украинских экстремистских организаций, который планировал взрыв в административном здании на территории республики. В его гараже обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. Решением суда Приходько был арестован на два месяца.