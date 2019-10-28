В Крыму предъявили обвинение подозреваемому в подготовке теракта

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Задержанному в Крыму члену украинских экстремистских организаций Олегу Приходько, подозреваемому в подготовке теракта на полуострове, предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщал, что в Крыму задержан россиянин, член украинских экстремистских организаций, который планировал взрыв в административном здании на территории республики. В его гараже обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. Решением суда Приходько был арестован на два месяца.
"Обвинение предъявлено. Задержанный находится в статусе обвиняемого", - сообщает УФСБ.
Приходько проходит по уголовному делу о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств.