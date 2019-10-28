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РИА Новости

В Крыму предъявили обвинение подозреваемому в подготовке теракта

18:03 28.10.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сотрудники ФСБ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Задержанному в Крыму члену украинских экстремистских организаций Олегу Приходько, подозреваемому в подготовке теракта на полуострове, предъявлено обвинение, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщал, что в Крыму задержан россиянин, член украинских экстремистских организаций, который планировал взрыв в административном здании на территории республики. В его гараже обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью. Решением суда Приходько был арестован на два месяца.
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"Обвинение предъявлено. Задержанный находится в статусе обвиняемого", - сообщает УФСБ.
Приходько проходит по уголовному делу о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств.
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