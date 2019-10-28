Двух руководителей ОМВД подмосковного Ступино задержали за взятку

"Двадцать восьмого октября при получении от гражданина 500 тысяч рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения", — рассказала Волк.