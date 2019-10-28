Двух руководителей ОМВД подмосковного Ступино задержали за взятку

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Четверых сотрудников ОМВД подмосковного Ступино, в том числе начальника полиции и исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, задержали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД при получении взятки в размере полумиллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Двадцать восьмого октября при получении от гражданина 500 тысяч рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения", — рассказала Волк.
Операцию по задержанию проводили сотрудники ГУСБ МВД при взаимодействии с УФСБ, а также управления собственной безопасности подмосковного главка полиции.
"В настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. Руководством подмосковного главка назначена служебная проверка", — заключила Волк.