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РИА Новости

Двух руководителей ОМВД подмосковного Ступино задержали за взятку

18:00 28.10.2019 (обновлено: 18:42 28.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Четверых сотрудников ОМВД подмосковного Ступино, в том числе начальника полиции и исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, задержали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД при получении взятки в размере полумиллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Двадцать восьмого октября при получении от гражданина 500 тысяч рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино — начальник полиции, а также исполняющий обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных данного подразделения", — рассказала Волк.

Операцию по задержанию проводили сотрудники ГУСБ МВД при взаимодействии с УФСБ, а также управления собственной безопасности подмосковного главка полиции.
"В настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы. Руководством подмосковного главка назначена служебная проверка", — заключила Волк.
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Ирина ВолкМВД РФМосковская областьСтупиноРоссияПроисшествия
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