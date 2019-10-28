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РИА Новости

Дело о взятках бывшего замначальника ростовского УФСИН направили в суд

17:58 28.10.2019 (обновлено: 19:49 28.10.2019)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗначок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ростовского ГУ ФСИН по обвинению в получении взяток более чем на 12 миллионов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
"Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замначальника ГУ ФСИН России по Ростовской области. Он обвиняется в получении взяток группой лиц по предварительному сговору в крупных и особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый вместе с другими злоумышленниками (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) с января 2016 года по май 2017 года получил от представителей коммерческих организаций взятки более чем на 12 миллионов рублей за содействие в заключении государственных контрактов на поставку товаров, беспрепятственной приемке этих товаров и своевременной их оплате.
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Как отмечает СК РФ, замглавы ГУ ФСИН по Ростовской области Сергей Ральников и Сергей Смирнов, занимавший должность начальника областного ГУФСИН, получили частями от четырех представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму более 11 миллионов рублей. Кроме того, как считает СК, с января 2016 по май 2017 года Ральников со Смирновым и начальником отдела тылового обеспечения областного ГУФСИН Александром Асютиным получили от представителя коммерческой организации часть взятки в сумме 450 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении Асютина уже рассматривается в суде, а действия Смирнова оцениваются в рамках отдельного уголовного дела. В ходе следствия на счета обвиняемых в банке наложены аресты, добавили в СК.
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