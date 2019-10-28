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РИА Новости

Путин посмертно наградил подростка, который спас двух тонувших детей

17:54 28.10.2019 (обновлено: 18:01 28.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" 13-летнего подростка, который утонул, спасая двух десятилетних детей, упавших в карьер с водой, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить ... медалью "За спасение погибавших"... Новосёлова Дмитрия Александровича - учащегося муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 28" города Копейска Челябинской области (посмертно)", - говорится в тексте указа.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой государства Алжирской Народной Демократической Республики Абделькадером Бенсалахом на полях саммита Россия - Африка
Вчера, 17:47РИА Новости
Путин посмертно наградил подростка с Камчатки, который спас брата
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в мае несколько детей приехали на велосипедах на карьер, играя на обрывистом берегу. По данным следственного управления СК РФ по региону, мальчик находился на берегу карьера в компании подростков в возрасте от 10 до 14 лет. Играя на краю карьера, двое 10-летних мальчиков упали в воду, 13-летний подросток, спасая их из воды, утонул.
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Следственный комитет РФВладимир ПутинЧелябинская областьОбщество
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