Путин поручил проработать вопрос невозврата госинвестиций по технопроектам

"Правительству Российской Федерации при участии Агентства стратегических инициатив, Счетной палаты Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и заинтересованных институтов развития обеспечить внесение изменений в нормативную правовую базу, определяющих допустимые случаи и объем невозврата венчурных инвестиций и (или) прямых инвестиций в капитал компаний, реализующих технологические проекты, осуществляемые с использованием средств государственного бюджета Российской Федерации", - говорится в поручениях по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, встречи с лидерами техпроектов и компаний НТИ и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ".