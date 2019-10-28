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РИА Новости

Путин поручил проработать вопрос невозврата госинвестиций по технопроектам

17:50 28.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину при участии Счетной палаты, Генпрокуратуры РФ и Агентства стратегических инициатив определить допустимые случаи и объем невозврата венчурных инвестиций и (или) прямых инвестиций в капитал компаний, реализующих технологические проекты с использованием бюджетных средств, и внести соответствующие изменения в законодательство, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии Агентства стратегических инициатив, Счетной палаты Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и заинтересованных институтов развития обеспечить внесение изменений в нормативную правовую базу, определяющих допустимые случаи и объем невозврата венчурных инвестиций и (или) прямых инвестиций в капитал компаний, реализующих технологические проекты, осуществляемые с использованием средств государственного бюджета Российской Федерации", - говорится в поручениях по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, встречи с лидерами техпроектов и компаний НТИ и посещения выставки "Конструкторское бюро АСИ".
Срок исполнения поручения – 1 июня 2020 года.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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