Законным представителем избитой в Ингушетии девочки стала ее мама

"На прошлой неделе я была у Айши, она стала еще активнее, подвижнее, идет на поправку. Но самое главное – она очень скучает по маме и ждет ее каждый день. Я очень надеюсь, что в ближайшее время у нее получится приехать к Айше в больницу. Параллельно решаем вопросы дальнейшего жизнеустройства девочки, исходя из того, что сейчас временная опека над Айшей снята с регионального уполномоченного, и ее законным представителем является мама", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.