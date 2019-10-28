Законным представителем избитой в Ингушетии девочки стала ее мама

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Законным представителем избитой в Ингушетии семилетней девочки вместо регионального детского омбудсмена стала мама ребенка, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее Кузнецова сообщила, что суд приостановил дело о лишении родительских прав мамы девочки.
"На прошлой неделе я была у Айши, она стала еще активнее, подвижнее, идет на поправку. Но самое главное – она очень скучает по маме и ждет ее каждый день. Я очень надеюсь, что в ближайшее время у нее получится приехать к Айше в больницу. Параллельно решаем вопросы дальнейшего жизнеустройства девочки, исходя из того, что сейчас временная опека над Айшей снята с регионального уполномоченного, и ее законным представителем является мама", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.
Омбудсмен добавила, что в аппарат уполномоченного продолжают поступать письма с предложениями о помощи для девочки и ее семьи.
Семилетняя девочка с множеством травм была доставлена в детскую больницу Назрани 4 июля, затем ее перевезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве. В начале августа врачи провели девочке ампутацию части правой руки. Было возбуждено уголовное дело - в истязаниях подозревают тетю ребенка, 11 сентября Магасский районный суд в Ингушетии продлил женщине арест на два месяца. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в семье тети без оформления документов, в том числе об установлении опеки. По данным детского омбудсмена, родных родителей девочка не видела долгое время. В сентябре она впервые после случившегося встретилась с мамой.